L’Olimpia Bergamo fa bottino pieno a Castellana. Brutte notizie per Alex Erati

Bottino pieno anche al Pala Grotte per l’Olimpia Bergamo, che batte la Materdominivolley.it in quattro set (19-25, 21-25, 25-21, 21-25) e nega il tie break al team pugliese trascinato da Cazzaniga (18 punti). Per gli ospiti buona prestazione di Wagner, che chiude il match con 20 punti, e di Signorelli, che ha rilevato Erati. Per il centrale, infortunatosi mercoledì, le notizie non sono buone: la diagnosi è di rottura dei legamenti crociato anteriore e collaterale.

Signorelli mette a terra 4 punti e si inserisce subito nei meccanismi orobici come già era avvenuto mercoledì, partendo titolare e dimostrandosi pronto anche a muro fermando in muro passivo gli attaccanti pugliesi Fiore e il neoentrato Panciocco. Il team di Castellano impone il proprio gioco soltanto nel terzo set, in cui firma un break importante a causa di qualche errore bergamasco di troppo in ricezione e in attacco. L’Olimpia recupera con un concreto Wagner, ma non serve per chiudere in tre set. Gli orobici si riscattano ben presto nel quarto chiudendo i giochi senza straschichi.

La squadra ha ben reagito all’infortunio di Alex Erati che purtroppo ha avuto ieri l’ufficialità della rottura dei legamenti crociato anteriore e collaterale, con un interessamento anche al menisco, pertanto sarà presto sottoposto ad intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno sicuramente importanti ed all’atleta vanno gli auguri più grandi da parte della società e dello staff, insieme a tutta la famiglia Olimpia Bergamo, che sarà vicina ad Alex nel supporto medico per tutto il percorso di recupero.

La cronaca:

L’Olimpia si porta subito 3-5, ma Cazzaniga recupera sul 6-6. Cargioli scappa via con un ace su 8-11, poi Wagner e il neo entrato Signorelli macinano fino a 12-17. Fiore con un pallonetto interrompe il break 13-17. Ancora Signorelli firma il 15-20, poi Dellla Lunga il 16-22.Rosso sbaglia un attacco e regala agli orobici il 18-24,un errore al servizio pugliese porta Bergamo a 19-25.

Nel secondo parziale parte avanti la Materdomini 7-5,poi però Gargiulo sbaglia e regala la parità a Bergamo, e con un buon servizio di Tiozzo si riporta sopra 7-8. Garnica riesce a trasformare una ricezione imprecisa con un muro su Gargiulo per il 10-12.Signorelli mette a segno anche un bell’ace per l’ 11-14. Della Lunga in pipe firma il 14-16. Panciocco subentrato a Rosso si tiene sempre sotto 18-19. Cargioli con Tiozzo murano Cazzaniga per il 18-21. Un muro di Cargioli mette la firma sul secondo set 21-25.

Nel terzo set parte avanti la Materdomini, con Cazzaniga scatenato, 9-7, poi un errore in ricezione e un attacco in rete di Cargioli portano avanti la Materdomini 11-8. Patriarca firma il 17-13, e Preti subentra a Tiozzo, con Saturnino su Fusco. Wagner accorcia a 17-14, poi Fiore sbaglia e Bergamo accorcia ancora 17-15. Ancora Wagner a -1,e sempre lui raggiunge la parità. Cazzaniga riporta sopra 20-18. Wagner per il 20-19. Gargiulo firma il 21-19, poi un ace tra Preti e Saturnino determina il 22-19. Cazzaniga firma anche il 23-19, Della Lunga mette a segno il 23-20, poi Cazzaniga sbaglia per il 23-21. Cazzaniga trascina al quarto set 25-21.

Il quarto comincia con Bergamo più cinica che si porta subito a +2, 6-8. Cazzaniga riporta però in parità 10-10. Sbaglia però per l’11-13,poi Wagner mette a terra il 12-14.Signorelli per il 13-15. Valera batte out per il 15-16. Fiore tira out per il 15-18.Cargioli mantiene il +3 con il 16-19, poi lo stesso mura Panciocco 16-20. Sul 19-22 Spanakis chiama time out. Tiozzo firma il 19-23.Fiore tiene vivo 20-23. Chiude un errore di Valera al servizio 21-25.

Materdominivolley.it Castellana Grotte-Olimpia Bergamo 1-3 (19-25, 21-25, 25-21, 21-25)

MATERDOMINI: Fiore 15, Gargiulo 8, Valera 5, Panciocco 5, Patriarca 6, Rosso 6, Cazzaniga 18 Battista, Manginelli, Sportelli, El Moudden, Floris. N.E.Paradiso.

OLIMPIA: Cargioi 13, Tiozzo 15, Della Lunga 12, Wagner 20, Garnica 2, Signorelli 4, Preti, Zonta, Fusco, Saturnino. N.E: Alborghetti.

Arbitri: Mattei Lorenzo, Somansino Alessandro

