Barricalla Cus Torino: vittoria su Ravenna in tre set e Pool promozione

Il BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY vince 3-0 al Pala Gianni Asti un match fondamentale contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna. Grazie a questo successo viene mantenuta la pool promozione.



LA CRONACA

Coach Chiappafreddo scende in campo con Rimoldi in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Michieletto e Lotti, Gamba libero. Risponde coach Bendandi con Morolli in regia, Manfredini opposto, Bacchi e Strumilo in banda, Parini e Guidi al centro e Rocchi libero.

Subito un cambio per Ravenna con Piva al posto di Manfredini.

Il parziale viaggia in parità. Prima 8-8, poi 13 pari. Sul 17-16 a favore delle cussine dentro Severin-Bisio su Vokshi-Rimoldi, primo time out per Ravenna. Al rientro in campo muro a uno di Lotti su Guidi, 18-16. Punto di Lotti ed è 19-17. Mani fuori di Bisio, 20-17. Muro di Gobbo su Strumilo ed è 21-18. Chiappafreddo chiude il cambio, rientrano in campo Rimoldi e Vokshi. Punto di Bacchi, 21-20. Mani fuori di Vokshi, 22-20. Sul 23-21 dentro Cometti su Gobbo in battuta, secondo time out per la Conad. Punto di Bacchi, 23-22, time out per il Barricalla. Punto di Michieletto ed è 24-22. Punto di Bacchi, 24-23. Punto di Michieletto ed è 25-23.

Il secondo set parte con un vantaggio per 4-0 a favore delle cussine, è subito time out per Ravenna. Altri due punti al rientro in campo ed è 6-0. Il Barricalla continua a picchiare forte trascinato da una super Michieletto ed è 9-3. Nuovo punto per Michieletto ed è 10-4. Punto per Lotti, 11-4. Ace di Michieletto, 12-4, time out per la Conad. Il CUS continua a spingere sull’acceleratore ed è 14-4. Errore di Bacchi, 15-4. La fast di Mabilo è insidiosa ed è 16-15. E’ Vokshi a firmare il 17-5 e una palletta di Lotti il 18-5. Fast della capitana Gobbo, 19-6. Mani fuori di Vokshi ed è 21-9. Doppio errore per Ravenna ed è 22-10. Ravenna conquista quattro punti consecutivi ed è 23-14. Punto di Vokshi, 24-14. Un muro di Mabilo chiude il parziale, 25-15.

Nel terzo set le cussine partono nuovamente forte ed è 7-1. Le ragazze di coach Chiappafreddo difendono tutti i palloni e attaccano senza paura e si arriva al 15-5. Nelle fila di Ravenna rientra in palleggio Morolli su Poggi. Ace di Mabilo, 16-5 e time out per la Conad. Al rientro parallela a tutto braccio di Vokshi, 17-5. Sul 21-9 debtro Bisio e Camperi su Lotti e Vokshi, punto di Bisio ed è 22-9. Chiappafreddo chiude il cambio e rientrano Vokshi e Lotti. Punto di Michieletto ed è 23-10, dentro Cometti su Gobbo. Punto di Bacchi, 23-11. Errore Ravenna, 24-11. Punto di Guidi, 24-12. Punto di Strumilo, 24-13. Fast di Mabilo ed è 25-13.

Il Barricalla chiude il match 3-0 e guadagna la pool promozione!

DICHIARAZIONI

Queste le parole di Nicole Gamba per il Barricalla a fine match: “Ci siamo meritate questa vittoria, e abbiamo capito che possiamo giocarcela con tutti alla pari. E’ solo una questione di equilibrio in campo e oggi siamo state praticamente perfette”.

“In tanti anni di carriera non mi era mai successa una sconfitta del genere – dichiara il Direttore Sportivo Mauro Fresa per Ravenna – l’infortunio di Manfredini non giustifica questa prestazione ma ha influito sulla partita. Faccio i complimenti a Torino che è una bellissima realtà”.

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA 3-0 (25-23; 25-15; 25-13)

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY: Rimoldi, Vokshi 10, Gobbo (K) 4, Mabilo 12, Michieletto 11, Lotti 8, Gamba (L), Cometti, Fantini, Bisio 2, Severin, Camperi. All.: Mauro Chiappafreddo Vice All.: Fulvio Bonessa

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Bacchi 16, Poggi, Piva 8, Strumilo 11, Guidi 4, Torcolacci 2, Calisesi, Manfredini, Parini, Rocchi (L), Morolli 1, Altini, Canton 1. All.: Simone Bendandi Vice All.: Dominico Speck

ARBITRI: Giovanni Ciaccio, Alessandro Rossi

