La Peimar Calci fa visita a Lagonegro per provare a uscire dalla crisi

Di Redazione

Nel momento più difficile, la trasferta più lunga. Dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima, dolorosissima, in Coppa Italia Del Monte, la Peimar Volley Calci si prepara al viaggio verso Corigliano Calabro (Cosenza), campo di gioco della Geovertical Geosat Lagonegro, stante l’indisponibilità del palazzetto dei lucani.

La squadra di coach Paolo Falabella occupa la nona posizione in classifica, con appena una lunghezza di vantaggio sulla “rediviva” Synergy Mondovì; complice la fresca sconfitta di Castellana Grotte, ha la necessità di sfruttare il turno “casalingo” per mettere punti in cascina. Di tutt’altro avviso, ovviamente, il gruppo di coach Gulinelli, chiamato a portar via l’intera posta per non perdere contatto dalle posizioni di vertice occupate fino a due settimane fa.