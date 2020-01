La Conad Olimpia Teodora va a caccia del secondo posto in casa di Torino

Di Redazione

Si chiude con la difficile trasferta di domenica, alle ore 17 al PalaRuffini, a Torino, la Regular Season della Conad Olimpia Teodora Ravenna che, già certa di concludere tra le prime tre della classe, può ancora tentare l’assalto al secondo posto contro il Barricalla Cus Torino. Con la qualificazione alla Pool Promozione e al tabellone della Coppa Italia già conquistata da tempo, le ragazze ravennati devono recuperare un punto in classifica su Mondovì, impegnata tra le mura amiche contro la capolista Trentino.

Arbitri del match saranno Giovanni Ciaccio e Alessandro Rossi.

Nato nel 1946, il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo) è la massima espressione polisportiva piemontese per il numero di discipline praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte. Promossa in Serie A2 nella stessa stagione dell’Olimpia Teodora, la società si è trasferita da Collegno a Torino a partire dalla stagione scorsa.

Quest’anno la squadra è stata profondamente rinnovata e, mentre Elisa Morolli si è trasferita proprio a Ravenna e sarà la grande ex della partita assieme a Silvia Lotti (in Romagna nella seconda parte della scorsa stagione), in regia è arrivata Rebecca Rimoldi. Agli ordini del nuovo Coach con grande esperienza in A1 e in campo internazionale, Mauro Chiappafreddo, Torino ha aggiunto Michieletto in posto 4 e confermato la coppia di centrali Gobbo (alla quarta stagione in Piemonte) e Mabilo, oltre all’opposto Roneda Vokshi. Forte della quarta posizione in classifica e di due vittorie consecutive, le piemontesi si presentano a Ravenna per confermarsi tra le sorprese positive del campionato.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Ci attende una partita dal valore molto alto, sia per i punti in palio che per la possibilità, che non dipende solo da noi, di guadagnare il secondo posto finale in Regular Season. Si è parlato un po’ troppo finora di partite e punti persi, mentre bisogna ricordare che abbiamo blindato con anticipo la terza posizione e la qualificazione a Pool Promozione e Coppa Italia. A inizio anno avremmo certamente messo la firma per essere in questa situazione, quindi dobbiamo giocare, oltre che con la solita fame di vittorie, con la serenità di aver già raggiunto i primi obiettivi con largo anticipo”.

“Abbiamo ancora un sacco di cose da fare – prosegue l’allenatore – e adesso ci avviciniamo alla parte più gustosa della stagione, ma dobbiamo guardare alla partita contro Torino, dove affrontiamo una squadra che a inizio stagione ha fatto molto soprattutto in casa. Loro hanno bisogno assoluto di vincere per entrare tra le prime cinque e si giocano tutto, quindi il match di domani sarà una vera e propria finale, senza possibilità di fare calcoli o pensare poi di recuperare nella partita successiva”.

La diretta streaming del match sarà visibile sulla pagina Facebook della squadra di casa.

(fonte: Comunicato stampa)