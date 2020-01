Geovertical Geosat Lagonegro, arriva al PalaBrillia di Corigliano la formazione di Calci

Di Redazione

La formazione del tecnico astigiano Flavio Gulinelli, non ha mai nascosto le sue ambizioni da protagonista.

Notevoli le personalità presenti tra la squadra toscano: a partire dal Coscione, palleggiatore dal curriculum prestigioso, subito eletto capitano che completa la diagonale con Argenta opposto reduce da due stagioni in SuperLega e nel giro azzurro.

Nel settore centrali Barone e il prospetto azzurro Leandro Mosca, reduce dall’argento ai Mondiali U21. New entry per la A2 è il laterale belga Francois Lecat, ex Vibo e Verona in SuperLega.

In posto 4 anche il trentino Michele Fedrizzi. Il libero è l’esperto Federico Tosi, già protagonista con Modena, Perugia, Latina. “Loro sono una compagine molto attrezzata – spiega Falabella- che ha messo in difficoltà molte squadre. Dal nostro canto sappiamo di dover dare il massimo , non perdere mai la concentrazione”. All’andata Capitan Robbiati e compagni lasciarono la vittoria ai Pisani solo al tie break in una partita altalenante, con un set per parte e poi concluso 3-2 . Diretta streaming su canale YouTube di Legavolley ore 18.00 .

(Fonte: comunicato stampa)