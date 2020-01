C maschile: Volley Club Grottaglie a Villa d’Agri per curare il mal di trasferta

Di Redazione

Il Volley Club Grottaglie, dopo essere tornato alla vittoria in campionato imponendosi per 3-0 sul New Volley Modugno, è pronto alla prima trasferta “lontana” dalla Puglia della sua storia: i granata infatti affronteranno, domenica 19 Gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Marsicovetere (PZ) il Don Michele Botta Villa d’Agri, fanalino di coda del Girone A del Campionato Nazionale 1° Livello Serie C Maschile.

Una sfida che nasconde non poche insidie, al netto delle differenze di classifica, specie per un Volley Club Grottaglie che in questa prima metà di campionato ha raccolto un solo successo lontano dal Pala Campitelli, quello per 1-3 contro il Galatina alla quarta giornata. Serve una decisa inversione di tendenza per continuare l’inseguimento del terzetto in testa alla classifica, inoltre con solo sei punti rimasti a disposizione nel girone d’andata una vittoria blinderebbe la partecipazione del Volley Club Grottaglie all’annuale edizione della Coppa Puglia di categoria per la terza stagione consecutiva.

Come da consuetudine è il Patron del Volley Club Grottaglie, Giuseppe Quaranta, ad introdurre la sfida: “Incontreremo una squadra arrabbiata, vogliosa di riscattarsi dopo la sconfitta nel derby, che farà di tutto per cogliere un risultato importante. Non dobbiamo commettere errori dando continuità alla prestazione di domenica scorsa, è arrivato il momento della continuità che ci servirà per la seconda parte di stagione”.

La gara sarà arbitrata da Pugliese e Angiulli, fischio d’inizio alle ore 18:30.

