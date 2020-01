Vero Volley Monza impegnata al Pala Barton di Perugia contro la Sir Safety Conad

Di Redazione

Neanche il tempo di riflettere e analizzare le cose che meno hanno funzionato nella gara casalinga contro Trento, persa 3-0, che la Vero Volley Monza torna in campo. Domenica 19 gennaio, alle ore 18.00 (diretta LVC), i monzesi di Fabio Soli saranno di scena al Pala Barton di Perugia, contro la Sir Safety Conad Perugia, per la terza giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019/2020.

Nonostante la qualità dell’avversario, secondo in classifica e vincente nelle ultime quattro sfide su cinque (ultima sconfitta degli umbri data 8 dicembre contro Civitanova), la Vero Volley Monza è motivata ad invertire il trend negativo di questo girone di ritorno e firmare la prima vittoria dopo il giro di boa (l’ultima arrivata contro Padova nel tredicesimo turno d’andata). Per i monzesi, alle porte, ci tre appuntamenti molto importanti: dopo il match contro Perugia, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley sarà impegnata mercoledì a Civitanova, contro la Cucine Lube, per la gara secca dei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia e successivamente sabato 25 gennaio alla Candy Arena contro Latina. Monza affronta Perugia con la consapevolezza di avere le carte in regolare per darle fastidio, come già successo all’andata quando i lombardi strapparono un punto al tie-break. Ancora in forse la presenza di Kurek, sostituito da Ramirez Pita prima, Dzavornok e Buchegger (rientrato dopo il lungo stop) poi contro i trentini.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA

Palleggiatori DE CECCO, ZHUKOUSKI

Centrali RICCI, BIGLINO, RUSSO, PODRASCANIN

Schiacciatori HOOGENDOORN, TAHT, LEON, LANZA, ATANASIJEVIC, PLOTNYTSKYI

Liberi COLACI, PICCINELLI

Allenatore HEYNEN

PRECEDENTI

18 (4 successi Monza, 14 successi Perugia)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (3a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019/20) – 6 novembre 2019 – Candy Arena di Monza.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015

Gianluca Galassi a Perugia nel 2018-2019

PER PERUGIA

Oleh Plotnytskyi a Monza dal 23/11/2017 al 2019

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Fabio Soli (allenatore): “I nostri obiettivi sono lavoro e crescita. Qualcosa si è visto contro Trento ma non è stato abbastanza considerato il risultato e l’avversario. Ora andiamo a Perugia ad affrontare forse la squadra più forte del campionato insieme a Civitanova ma i nostri obiettivi non cambiano. Conosciamo il percorso che vogliamo intraprendere, i miglioramenti che dobbiamo fare, ma abbiamo anche bisogno dei risultati che aiutano a far lavorare con più qualità. Vincere aiuta a rafforzarti e credere nei propri mezzi. Il calendario purtroppo non ci supporta, visto che abbiamo tre impegni, compreso quello giocato contro Trento, contro avversari ostici e poi una sorta di finale contro Latina”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020

3a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Domenica 19 gennaio 2020, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports

Gas Sales Piacenza-Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

Sir Safety Conad Perugia – VERO VOLLEY MONZA Diretta Eleven Sports

Allianz Milano – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven Sports

Turno di riposo: Kioene Padova

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 39, Sir Safety Conad Perugia 33, Leo Shoes Modena 31, Itas Trentino 30, Allianz Milano 30, Kioene Padova 18, Consar Ravenna 18, Calzedonia Verona 18, Vero Volley Monza 15, Gas Sales Piacenza 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

1 incontro in meno: Kioene Padova, Top Volley Cisterna.

2 Incontri in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

(Fonte: comunicato stampa)