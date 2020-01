Pillole e numeri dell’ultima giornata di Superlega. Lanza in grande spolvero! MVP del match con Verona

Di Redazione

In archivio anche la seconda giornata di ritorno della Superlega Credem Banca. La Sir Safety Conad Perugia strappa 2 punti importanti a Verona con un Filippo Lanza strepitoso, premiato poi MVP.

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.13

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (3-2)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.36

Vero Volley Monza – Itas Trentino (0-3)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.40

2° Set (29-31) Vero Volley Monza – Itas Trentino

2° Set (33-31) Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza

IL SET PIÙ BREVE: 00.22

3° Set (25-13) Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 55,8 %

Gas Sales Piacenza

RICEZIONE: Perf. 41,8%

Itas Trentino

MURI VINCENTI: 14

Cucine Lube Civitanova

PUNTI: 79

Consar Ravenna

BATTUTE VINCENTI: 10

Leo Shoes Modena

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 30

Nimir Abdel-Aziz (Allianz Milano)

ATTACCHI PUNTO: 23

Nimir Abdel-Aziz (Allianz Milano)

SERVIZI VINCENTI: 4

Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano)

Filippo Lanza (Sir Safety Conad Perugia)

Stephen Boyer (Calzedonia Verona)

MURI VINCENTI: 6

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)

I MIGLIORI

Filippo Lanza (Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia)

Aaron Russel (Vero Volley Monza – Itas Trentino)

Nimir Abdel Aziz (Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano)

Daniele Lavia (Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza)

Pillole statistiche

La Sir Safety Conad Perugia, guidata da coach Vital Heynen, batte al fotofinish una grintosa Calzedonia Verona che, sfruttando il fattore campo, dimostra di voler tenere la partita in piedi sino all’ultimo. I Block Devils, sotto i colpi di Leon e Lanza, hanno guadagnato 2 punti importanti ai fini della classifica, portandosi a sole sei lunghezze di svantaggio dai Campioni del Mondo, che hanno subito la prima sconfitta stagionale.

Sono 40 i punti collezionati in totale dai due posto 4 perugini. Filippo Lanza, in particolar modo, ha dimostrato grande personalità in campo, mettendo a referto 20 punti. Ha attaccato col 70%, siglando ben 4 ace e facendo giungere al proprio palleggiatore il 20% di ricezioni perfette. Per lui miglior prestazione della stagione, top scorer del match (insieme al compagno di squadra Leon) e nomina di Mvp.

Big in A1

Kamil Rychlicki (Cucine Lube Civitanova): 19 punti col 65% in attacco, 1 muro e 1 ace.

Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova): 21 punti col 50% in attacco, 3 muri, 1 ace e il 14% di ricezione perfetta.

Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano): 30 punti col 43% in attacco, 3 muri e 4 ace.

Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza): 19 punti col 58% in attacco, 2 muri e 3 ace.

Stephen Boyer (Calzedonia Verona): 19 punti col 42% in attacco e 4 ace.

Filippo Lanza (Sir Safety Conad Perugia): 20 punti col 70% in attacco, 4 ace e il 20% di ricezione perfetta.

Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia): 20 punti col 46% in attacco, 4 muri e 1 ace.

Branamir Grozdanov (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): 21 punti col 51% in attacco, 2 muri e il 15% di ricezione perfetta.

Best Middle Blocker: Srecko Lisinac (Itas Trentino): 13 punti col 69% in attacco, 3 muri e 1 ace.

Best Libero: Alessandro Sorgente (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): 7 ricezioni perfette (28%).

Best Setter: Davide Saitta (Consar Ravenna): 3 punti col 100% in attacco.

Best Cambio: Daniele Lavia (Consar Ravenna): 18 punti col 67% in attacco e il 45% di ricezione perfetta.

(Fonte: comunicato stampa)