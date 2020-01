Superlega Credem Banca: i risultati della seconda giornata di ritorno

Di Redazione

Il 2020 della Superlega Credem Banca inizia con le gare della seconda giornata di ritorno, aperta ieri dalla vittoria al tie break della Consar Ravenna sulla Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Rinviata per indisponibilità del campo la partita tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kioene Padova, restano 4 gare in programma, tre con inizio alle 20.30 e una (Verona-Perugia) alle 20.45 in diretta su RaiSport.

Ecco i risultati in costante aggiornamento.

RISULTATI

Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3 (19-25, 29-31, 21-25)

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 2-3 (23-25, 25-18, 25-13, 23-25, 13-15)

Leo Shoes Modena-Gas Sales Piacenza 3-0 (25-21, 33-31, 25-23)

Calzedonia Verona-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (16-25, 27-25, 25-18, 18-25, 10-15)

Consar Ravenna-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-23, 15-10) giocata ieri

Tonno Callipo Vibo Valentia-Kioene Padova rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 39, Sir Safety Conad Perugia 33, Leo Shoes Modena 31, Itas Trentino 30, Allianz Milano 30, Kioene Padova* 18, Consar Ravenna 18, Calzedonia Verona 18, Vero Volley Monza 15, Gas Sales Piacenza 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia** 9, Top Volley Cisterna* 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

*Una partita in meno, **Due partite in meno

PROSSIMO TURNO

Domenica 19/1 ore 18.00

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Leo Shoes Modena

Gas Sales Piacenza-Calzedonia Verona

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza

Allianz Milano-Consar Ravenna

Itas Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Riposa: Kioene Padova.