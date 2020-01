Silvano Prandi dice addio alla Bulgaria: “Bisogna iniziare un nuovo capitolo”

Di Redazione

L’eliminazione nella semifinale del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Berlino ha segnato la conclusione del percorso di Silvano Prandi sulla panchina della nazionale maschile della Bulgaria. A confermarlo è stato lo stesso tecnico italiano in un’intervista concessa nei giorni scorsi a Sportal.bg: “Il mio contratto è scaduto. Dopo questo torneo non ho più alcun impegno con la nazionale. La domanda, ora, è cosa vuole fare la dirigenza federale. A mio avviso, la Bulgaria dovrebbe aprire un nuovo capitolo, dando spazio ai giovani e ad alcuni dei giocatori più esperti. Il mio periodo è finito“.

La scelta del nuovo tecnico è legata a doppio filo alle elezioni federali di marzo, in cui Ljubo Ganev è il favorito per sostituire Dancho Lazarov: “Mi sembra una buona mossa – commenta Prandi – ma, onestamente, non è più un mio problema. Ho finito il mio lavoro e penso che la Bulgaria dovrebbe scommettere su una squadra nuova. La Federazione dovrà analizzare ciò che e successo nell’ultimo anno e prendere una decisione per creare una squadra più forte. Partendo da ciò che è stato fatto si possono ottenere ulteriori progressi: ci sono giocatori interessanti e altri che sono già attualmente tra i migliori al mondo. Se la Federazione continua ad aiutarli, ci sono giornate positive in vista per la Bulgaria“.

Obiettivo Parigi 2024, dunque? “È molto presto – conclude Prandi – e bisognerà lavorare molto per farlo succedere. Se si riesce a seguire il programma giusto e scommettere su una buona squadra, allora il futuro sarà positivo. Ma per fare questo tutti, dalla leadership della Federazione ai club, fino ai giocatori stessi, devono lavorare su un unico sistema“.

(fonte: Sportal.bg)