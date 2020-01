La Vero Volley Monza ospita l’Itas Trentino alla Candy Arena

Di Redazione

Esordio stagionale alla Candy Arena di Monza per la Vero Volley Monza. Domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 20.30 (diretta LVC), Beretta e compagni ospitano l’Itas Trentino, per la seconda giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019/2020.

Dopo la lunga pausa per le qualificazioni olimpiche, che ha visto lo schiacciatore francese dei lombardi, Yacine Louati, staccare con la sua nazionale il pass per Tokyo 2020, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley torna ad esibirsi in campionato con l’obiettivo di tornare a vincere dopo lo stop subito da Milano nell’ultima gara del 2019. Per arrivare pronti alla sfida contro i trentini Monza, nell’ultima settimana, ha disputato tre allenamenti congiunti (due con Piacenza e uno con Verona) aggiudicandosene due (il secondo con gli emiliani e quello con gli scaligeri) grazie all’espressione di una conviciente pallavolo sia al servizio che nel muro-difesa.

Per i ragazzi di Soli gennaio sarà un mese lungo e pieno di impegni: dopo la gara contro Trento ci sarà la sfida contro Perugia in Umbria nel weekend, poi quella valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro Civitanova nelle Marche e successivamente il match casalingo contro Cisterna. Quattro sfide importanti da affrontare con la massima attenzione. Di fronte a sé la Vero Volley Monza troverà una Trento che nelle ultime cinque uscite ha vinto tre gare (Cisterna, Sora e Ravenna) e perso due volte (Civitanova e Perugia) ed è motivata a riprendersi il quarto posto, al momento occupato da Milano. All’andata il match lo vinsero i trentini 3-0 grazie alla giornata positiva di Russell (MVP) e Vettori. Per i lombardi risposero Louati e Kurek, senza però riuscire a guidare la loro squadra alla rimonta.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO

Palleggiatori GIANNELLI, DALDELLO

Centrali CANDELLARO, CODARIN, LISINAC

Schiacciatori RUSSELL, MICHIELETTO, VETTORI, DJURIC, SOSA SIERRA, CEBULJ, KOVACEVIC

Liberi DE ANGELIS, GREBENNIKOV

Allenatore LORENZETTI

PRECEDENTI

15 (1 successo Monza, 14 successi Trento)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-0 (2a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019/20) – 27 ottobre 2019 – BLM Group Arena di Trento

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Gianluca Galassi, a Trento nel 2014-2015

PER TRENTO

Nicola Daldello, a Monza dal 2015 al 2017​

Thomas Beretta (centrale Vero Volley Monza): “Sappiamo che Trento è un avversario ostico. Dovremo giocare la nostra migliore pallavolo, cercando di incidere con il nostro muro-difesa ed il servizio per metterli in difficoltà. In questa lunga pausa abbiamo lavorato molto anche sull’attacco, fondamentale che meno aveva inciso nelle ultime uscite. Sfrutteremo finalmente anche il calore del nostro pubblico, alla prima stagionale alla Candy Arena di Monza, per provare a portare a casa punti preziosi in chiave classifica“.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.45

Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport

diretta streaming su raiplay.it

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.30

Vero Volley Monza – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova RINVIATA

Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

Turno di Riposo: Top Volley Cisterna

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 38, Sir Safety Conad Perugia 31, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 28, Itas Trentino 27, Kioene Padova 18, Calzedonia Verona 17, Consar Ravenna 16, Vero Volley Monza 15, Gas Sales Piacenza 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4

1 incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

