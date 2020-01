Itas Trentino: riparte il campionato, giovedì sera gialloblù di scena a Monza per il 16° turno

Di Redazione

Dopo oltre tre settimane di pausa, riparte la SuperLega Credem Banca 2019/20: fra oggi e giovedì sera si gioca infatti il quindicesimo turno di regular season, il secondo del girone di ritorno, il primo assoluto del 2020. L’Itas Trentino inaugurerà l’anno nuovo affrontando la trasferta di Monza, sul campo del Vero Volley. Alla Candy Arena il fischio d’inizio è programmato per il 16 gennaio alle ore 20.30: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it.

QUI ITAS TRENTINO Tornata a disporre di tutti i giocatori solo nella mattinata di lunedì, la squadra gialloblù si appresta a riprendere il cammino in campionato con alle spalle tre settimane di solo lavoro in palestra, senza aver disputato alcun test match vista l’assenza durante tutto il periodo di quattro effettivi titolari. Per non perdere contatto con le formazioni che la precedono in classifica serve subito un altro risultato positivo, che dia continuità a quello ottenuto nel giorno di Natale con Ravenna.

“Scendiamo a Monza con l’obiettivo di conquistare punti ma soprattutto per fare gioco e ritrovare nuovamente un’identità precisa ed importante di gruppo – ha spiegato l’allenatore gialloblù Angelo Lorenzetti alla vigilia – . Il risultato ottenuto nella gara d’andata (successo per 3-0, ndr) non fa più testo, perché rispetto ad allora il Vero Volley ha recuperato il palleggiatore Orduna, propone un’altra pallavolo e soprattutto potrà contare per la prima volta effettivamente sul fattore campo. Troveremo quindi un ambiente più carico e dovremo farvi i conti per riuscire ad avere la meglio”.

L’Itas Trentino si presenterà alla sua diciassettesima partita stagionale con tutti gli effettivi a disposizione; la squadra raggiungerà Monza al completo già nella serata odierna, dopo aver sostenuto nel primo pomeriggio un allenamento con palla alla BLM Group Arena.

Trentino Volley disputerà in questa occasione la 832a gara ufficiale della sua storia e andrà a caccia della 581a vittoria assoluta: attualmente ne conta 304 in casa e 276 in trasferta, dove non perde dal 24 novembre scorso (1-3 a Modena).

GLI AVVERSARI La prima partita del 2020 corrisponde anche con il debutto assoluto stagionale fra le mura amiche per il Vero Volley Monza, che proprio in questa occasione farà ufficialmente ritorno alla Candy Arena dopo aver giocato le partite interne del girone d’andata a Busto Arsizio (5) e a Desio (1) per consentire l’utilizzo della propria struttura alle registrazioni del programma televisivo “X Factor”. La formazione allenata da Fabio Soli, attualmente al nono posto in classifica con quindici punti, avrà quindi uno motivo in più per cercare la vittoria e provare a riportarsi in zona Play Off, in cui sino ad ora ha faticato ad entrare fallendo l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra a disposizione dell’ex allenatore di Ravenna vanta però individualità di primo livello; fra tutte, quella dell’opposto polacco Kurek (quarto bomber del torneo con 250 punti in tredici partite), che il regista Orduna cerca sempre con maggiore insistenza nel proprio gioco. Il trio di palla alta è completato dal francese Louati e dal ceco Dzavoronok (molto efficaci anche in battuta), mentre al centro della rete il bulgaro Yosifov e gli italiani Beretta e Galassi si sono confermati efficaci, soprattutto a muro. Monza arriverà a questa sfida con alle spalle tre amichevoli giocate negli ultimi sette giorni: due con Piacenza (sconfitta per 1-4 l’8 gennaio in Emilia e vittoria per 3-2 l’11 gennaio in Brianza) e una con Verona (4-1, lunedì sera).

I PRECEDENTI In archivio le due Società hanno già quindici precedenti, con un bilancio nettamente favorevole ai gialloblù (14-1). L’unica vittoria dei lombardi è relativa ad un 3-2 conquistato proprio alla Candy Arena il 4 marzo 2018. La sfida che ha riservato più emozioni è riferita però a poco meno di tredici mesi fa (23 dicembre 2018 – ultimo precedente fra le due squadre in Lombardia): successo al tie break per i gialloblù dopo 165’ minuti di gioco nella partita più lunga della storia del Club di via Trener. In Brianza si segnalano poi altre quattro vittorie trentine, tre delle quali appena in tre set. Nella gara d’andata il successo gialloblù arrivò per 3-0 (25-20, 25-16, 25-21) con Russell mvp. In passato il Club di via Trener aveva disputato altre sette gare (tutte vinte) contro una squadra di Monza: l’Acqua Paradiso; ad eccezione di una sola volta, la Candy Arena quindi per Trento ha sempre regalato sorrisi, tenendo conto anche dei successi per 3-1 ottenuti anche il 27 dicembre 2009, il 30 gennaio 2011 e l’8 gennaio 2012.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Alessandro Tanasi (di Noto, in massima serie dal 2002) e Rossella Piana (di Carpi – Modena, di ruolo dal 2005 ed internazionale dal 2014). Tanasi è alla quinta direzione stagionale in SuperLega Credem Banca 2019/20; una di queste è riferita proprio a Trentino Volley, arbitrata in occasione del successo casalingo al tie break con Verona (9 novembre 2019). Per Piana si tratta invece della sesta partita in questa regular season; l’ultimo precedente con Trento riguarda il successo per 3-1 a Busto Arsizio del 3 marzo 2019 in casa di Milano.

RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley. I collegamenti con la Brianza saranno effettuati all’interno di “Dolomiti Sport Show”, il contenitore sportivo del media partner gialloblù. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda già sabato 18 gennaio alle ore 21 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).