GoldenPlast Civitanova, capitan Paolo Di Silvestre principe dei realizzatori nel weekend.

Di Redazione

In attesa del big match interno contro la HRK Motta di Livenza, in programma domenica 19 gennaio all’Eurosuole Forum (ore 18.00) per la 3a giornata di ritorno della Regular Season in Serie A3 Credem Banca, appuntamento che metterà di fronte la seconda e la quarta forza del Girone Bianco, gli uomini di Gianni Rosichini si allenano duramente sulla scia della vittoria al tie break firmata al PalaPrata con la Tinet Gori Wines.

L’impresa in rimonta di sabato scorso nell’anticipo in Friuli è valsa la leadership in classifica per qualche ora, fino al controsorpasso dell ’attuale capolista Porto Viro, ma ha anche consacrato l’ascesa del già citato schiacciatore abruzzese Di Silvestre, che con i suoi 35 punti (di cui 4 a muro) in una singola partita ha battuto il precedente record personale guadagnandosi la palma d’oro di miglior realizzatore del fine settimana di tutta la Serie A Credem Banca.

Schiacciatore Paolo Di Silvestre: “La classifica ora conta poco, mentre è essenziale affrontare ogni partita con il giusto mix di cattiveria agonistica e concentrazione. In Serie A non avevo mai siglato 35 punti in una singola gara e non può che farmi piacere. Sento di essere diventato più responsabile da quando sono capitano, ma l’importante è che il mio gioco sia funzionale alla squadra.

Il nostro è un gruppo giovane e affamato, ci sta che un giorno sia io a siglare un buon bottino e che nella partita successiva magari tocchi a un compagno. Dobbiamo rispettare i compiti e prepararci bene. Quel che vogliamo è crescere in trasferta e proseguire la marcia in casa, anche se tutte le rivali sono ostiche. La sfida con Motta sarà dura, daremo il massimo per imporci”.

(Fonte: comunicato stampa)