Si apre il 2020 della Zanetti, rossoblu in trasferta contro Filottrano

Di Redazione

La corsa rossoblù riprende dalle Marche in turno infrasettimanale: mercoledì alle 20.30 contro la Lardini Filottrano per la quattordicesima giornata, coach Fenoglio varerà la Zanetti plasmata nel corso della sosta natalizia. Come ha spiegato nella lunga intervista rilasciata a volleybergamo.it.

“Sono cambiate tantissime cose dalla nostra prima vittoria stagionale con Filottrano a Bergamo – conferma Rossella Olivotto – Sicuramente abbiamo più consapevolezza nei nostri mezzi, perché abbiamo capito che se facciamo il nostro gioco come sappiamo, possiamo fare bene. Cercheremo di avere più continuità, che è quello che ci è mancato nel girone di andata”.

Che cosa ci si deve aspettare mercoledì sera? “Sarà una partita difficile, perché Filottrano in casa sua gioca bene. Lo ha dimostrato nel finale dell’andata con alcune vittorie inaspettate. Sono molto concrete. Noi dovremo pensare a fare il nostro gioco e a conquistare punti fondamentali per il nostro percorso”.

Archiviati i tornei di qualificazione olimpica, si uniranno al gruppo anche Malwina Smarzek e Kiera Van Ryk. Entrambe hanno avuto poca fortuna con le rispettive Nazionali (Polonia e Canada non sono riuscite a strappare il pass di accesso alle Olimpiadi di Tokyo) e dovranno dimenticare in fretta le fatiche delle scorse settimane per tuffarsi nuovamente nel Campionato italiano.

L’opposto polacco sosterrà l’allenamento di rifinitura in programma nella tarda mattinata di martedì prima della partenza per Jesi, la schiacciatrice canadese sarà invece a Bergamo solo nella serata di martedì e raggiungerà le Marche mercoledì, a poche ore dal match.

ARBITRI. Simone Santi e Massimo Rolla daranno il fischio d’inizio alle 20.30 di mercoledì nel PalaTriccoli di Jesi. Al videocheck l’arbitro Luca Porti.

EX E SCONTRI DIRETTI. Una sola ex rossoblù veste la maglia di Filottrano: si tratta della schiacciatrice, e capitano delle marchigiane, Laura Partenio, in ripresa da un attacco influenzale che l’aveva tenuta a riposo in occasione del test match della scorsa settimana con Perugia.

Il roster della Lardini allenata da Schiavo è composto da due palleggiatrici straniere: la slovena Pogacar e la greca Papafotiou. L’opposto è Nicoletti, le centrali sono l’americana Grant, Mancini e Moretto. Insieme a Partenio, la batteria delle schiacciatrici è completata da Angelina, Pirro e Bianchini. Bisconti e Sopranzetti sono i due liberi. Quest’ultimo in ripresa da un lungo infortunio.

5 i precedenti scontri diretti e 3 le vittorie di Bergamo su Filottrano, che ha però sempre fatto valere il fattore campo nei 2 confronti nelle Marche.

LA PREVENDITA PER ZANETTI-MONZA. La prevendita dei biglietti per il match di domenica 19 gennaio con Monza al Pala Agnelli ha già preso in via, on line, sul circuito MidaTicket. E’ possibile acquistare e stampare il tagliando che garantisce l’accesso diretto alle tribune, senza ulteriori attese.

Su volleybergamo.it tutte le info sulla Biglietteria.

TV e WEB. Aggiornamenti in tempo reale sul risultato della gara, punto dopo punto, saranno on line su volleybergamo.it, accessibile da mobile anche dalla nuova app.

Live streaming in chiaro, accessibile a tutti gratuitamente, sul sito ufficiale di PMG Sport, su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, all’interno della sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it. Anche Sportmediaset.it trasmetterà le immagini della Serie A1 Femminile.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 36; Unet E-Work Busto Arsizio 30; Igor Gorgonzola Novara 26; Savino Del Bene Scandicci 25; èpiù Pomì Casalmaggiore 25; Saugella Monza 24; Il Bisonte Firenze 18; Reale Mutua Fenera Chieri 17; Zanetti Bergamo 15; Bosca S.Bernardo Cuneo 15; Lardini Filottrano 14; Banca Valsabbina Millenium Brescia 13; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8; Bartoccini Fortinfissi Perugia 7

IL PROGRAMMA DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA

mercoledì 15 gennaio, ore 20.30

Saugella Monza – Imoco Volley Conegliano

Savino Del Bene Scandicci – èpiù Pomì Casalmaggiore

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri

Lardini Filottrano – Zanetti Bergamo

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo

(Fonte: comunicato stampa)