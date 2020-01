Itas Trentino, Candellaro “Bello tornare a giocare, mi mancava l’adrenalina della gara”

Di Redazione

“Venti giorni senza partite ufficiali in questo periodo della stagione sono obiettivamente tanti, ma è stata una pausa utile – ha spiegato questa mattina Davide Candellaro al microfono di Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley di cui è stato ospite – ne abbiamo approfittato per curare alcuni aspetti fisici e tecnici a cui solitamente è difficile dedicarsi durante lo svolgimento di un normale campionato. Adesso abbiamo addosso tanta voglia di giocare, mi manca l’adrenalina che regala un grande match e finalmente posso di nuovo sentirla già a partire dalla sfida di giovedì a Monza. Non avremo sicuramente il ritmo partita dei giorni migliori ma è anche vero che potremo recuperarlo in fretta perché nel prossimo mese continueremo a giocare, senza mai fermarci”.

“La SuperLega in questa stagione è diventata ancora più competitiva e non è una frase fatta – ha continuato il centrale gialloblù – . Riuscire a vincere contro chiunque non è mai semplice, anche perché contro un Club come il nostro tutti ci tengono a ben figurare e a giocare al massimo delle loro possibilità”.

(Fonte: comunicato stampa)