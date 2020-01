Maurizia Cacciatori a Brescia, dopo l’intervento a Radio BresciaSette si prepara per il grande evento di stasera

Di Redazione

La superstar della nazionale italiana (228 presenze) e mito di generazioni di pallavoliste, Maurizia Cacciatori, sarà ospite questa di un incontro-evento, organizzato dalla dirigenza Millenium. Un incontro reso possibile grazie al generoso intervento degli sponsor Roberto Catania, Savallese Trasporti, BM Carrozzerie e Cava Moreni. La giornata bresciana della campionessa toscana ha preso il via in mattinata, infatti l’ex azzurra è stata ospite del magazine radiofonico di Maddalena Damini, conduttrice e direttrice artistica Radio Bresciasette.

“La cosa divertente è che ti accorgi di molte cose nel dopo carriera, quello che gli sport ti lasciano lo maturi quando smetti. La vera eredità non era la coppa in sé, ma lo spirito di squadra che si è creato” racconta ai microfoni.

Un percorso a ritroso nel tempo dove ha raccontato l’inizio e l’amore per la pallavolo, successi e delusioni di una carriera luminosa, le sue storie d’amore e la vita famigliare con i figli Carlos Maria e Inés, “E’ troppo facile essere grandi quando le cose vanno bene. Ho sempre pensato che il momento più brutto (il taglio della Nazionale prima del Mondiale) mi ha fatto crescere, ho visto la pallavolo e la vita in maniera diversa” puntualizza.

Sull’evento serale, organizzato dalla Millenium: “Sono gli incontri più belli, il linguaggio cambia coi giovani, e sono i confronti più divertenti con la trasmissione della concezione della squadra e il vivere con entusiasmo e passione, per entrare piano piano nel percorso della vita“. Il dialogo, il rapporto genitori-figli-sport e racconti dello spogliatoio hanno chiuso l’intervista. La puntata sarà replicata su Teletutto 1 alle 23.30, e il giorno dopo alle 14.

Nel pomeriggio gli impegni di Maurizia proseguiranno alla scuola CFP Lonati Francesco a Brescia per un incontro con gli studenti, quindi si chiuderà con l’evento al PalaGeorge di Montichiari, dove la campionessa incontrerà il mondo Millenium. La serata sarà condotta da Maddalena Damini. Un evento speciale, un regalo perfetto per festeggiare vent’anni ricchi di successi, targati Millenium Brescia.

Vent’anni ricordati anche dalla Lega Volley Femminile. In mattinata il presidente Mauro Fabris si è complimentato con la società del presidente Roberto Catania: “Sin da quando la Millenium Brescia ha raggiunto con merito la Serie A, conquistando sul campo tutte le sue promozioni, si è distinta per la serietà e la competenza della sua struttura societaria, nonché per una passione e un entusiasmo difficilmente pareggiabili. In qualità di presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, condivido con te l’orgoglio e la gioia del percorso intrapreso negli ultimi anni e i risultati raggiunti dal nostro movimento, che soprattutto grazie a investitori e dirigenti come te costituisce oggi innegabilmente una realtà sportiva e istituzionale di assoluto valore, in Italia e all’estero“, le parole estratte dalla lettera inviata alla Millenium.

