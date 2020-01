Lube Civitanova, gli impegni della settimana che segna il ritorno in campo dopo tre settimane

Di Redazione

Ha preso il via oggi, con una seduta di tecnica nel pomeriggio, la settimana che segnerà il ritorno in campo della Cucine Lube Civitanova dopo la pausa di tre settimane dall’ultimo match giocato, ovvero la sfida vinta a Piacenza 3-0 nella prima giornata di ritorno di SuperLega. Doppio impegno per gli uomini di Fefè De Giorgi che scenderanno in campo per le prime due gare del 2020, per la seconda e la terza di ritorno del massimo campionato: giovedì (ore 20.30) all’Eurosuole Forum contro l’Allianz Milano, domenica (ore 18.00) a Cisterna di Latina contro la Top Volley (unica trasferta in programma per i biancorossi nel mese di gennaio).

Settimana, dunque, senza soste per Juantorena e compagni che si alleneranno tutti i giorni all’Eurosuole Forum, anche venerdì nel giorno successivo al ritorno in campo con una seduta di pesi e tecnica, e il sabato mattina prima della partenza per il Lazio che seguirà un allenamento tecnico. Intanto da oggi lo staff tecnico della Cucine Lube Civitanova può contare su Stijn D’Hulst, rientrato ieri dal Belgio dopo l’avventura nelle qualificazioni olimpiche. Per il rientro di Robertlandy Simon, in campo fino a ieri in Canada con la maglia di Cuba, bisognerà invece attendere mercoledì 15.

Il programma della settimana dal 13 al 19 gennaio

Lunedì: Riposo – Tecnica

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Tecnica – 2a giornata ritorno SuperLega vs Milano (Eurosuole Forum Civitanova ore 20.30)

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Tecnica – Viaggio

Domenica: Tecnica – 3a giornata ritorno SuperLega vs Cisterna (Palasport Cisterna di Latina ore 18.00)

(Fonte: comunicato stampa)