La Vero Volley Monza si impone nell’allenamento congiunto con la Calzedonia Verona

La Vero Volley Monza fa suo l’allenamento congiunto con la pari categoriaper 4-1 (26-24, 25-19, 22-25, 25-23, 15-13). Davanti al pubblico amico della Candy Arena la squadra di Soli dimostra di aver recuperato appieno il ritmo di gioco in vista della ripresa del Campionato di SuperLega Credem Banca, fissata giovedì 16 gennaio, alle ore 20.30, contro l’Itas Trentino, proprio nell’impianto monzese. Nel terzo test-match in sei giorni, dopo i due giocati con Piacenza mercoledì e sabato scorso, Monza ha ritrovato sia Viktor Yosifov, entrato anche in campo nei primi due set, che Yacine Louati (per lui lavoro a parte in palestra), entrambi reduci dal torneo di qualificazione olimpica, con il secondo che ha centrato con la Francia la qualificazione a Tokyo 2020. Notizie incoraggianti arrivano anche da: l’opposto austriaco sta recuperando dall’infortunio che l’ha tenuto ai box in questa prima parte di stagione, effettuando i primi salti con il gruppo.

Tornando all’allenamento congiunto, bella la prova tra le file lombarde di Donovan Dzavoronok (22 punti, 2 ace e 3 muri) e Marko Sedlacek (22 punti, 2 ace e 2 muri), molto lucidi in fase offensiva, e di Thomas Beretta a muro (ben 6 personali per lui). Tanti cambi da entrambe le parti per provare i meccanismi di gioco, con un’altra performance positiva di Ramirez Pita per la Vero Volley (14 punti, 1 ace e 1 muro), dopo quella espressa nel weekend con gli emiliani, ma anche di Goi, Federici, Orduna e Calligaro. Per Verona Muagututia e Boyer in evidenza, capaci di trascinare i loro alla conquista del terzo e parziale.

Domani la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley tornerà al lavoro con una doppia seduta, mentre mercoledì è prevista una mezza giornata di tecnica.