La Delta Informatica Trentino si regala la decima nel testacoda contro Marsala

Di Redazione

Decima vittoria consecutiva per la Delta Informatica Trentino che eguaglia così il record di successi di fila ottenuti lo scorso anno tra pool promozione e playoff. Davanti agli occhi della propria alzatrice Elisa Moncada, a referto ma ovviamente indisponibile dopo il serio infortunio al ginocchio, la Delta Informatica riesce a replicare quanto di buono mostrato all’andata archiviando la pratica Sigel Marsala in sole tre frazioni.

Un risultato rotondo giunto in seguito ad una prestazione positiva da parte dell’intero collettivo gialloblù, in un Sanbàpolis che si sta rivelando, anche per numero di spettatori, il vero fattore in più per il sestetto di patron Postal. Prestazione convincente in casa trentina per Berasi e per la miglior giocatrice dell’incontro, Sofia D’Odorico, autrice di 13 punti e il 48% in attacco e l’80% in ricezione, ma molto bene si sono mosse su palla alta anche Piani e Melli. La formazione ospite paga una giornata negativa soprattutto in attacco, dove ha chiuso con un insufficiente 28% di positività.

Nessuna variazione nel sestetto di partenza della Delta Informatica Trentino scelto da mister Bertini, in campo con Berasi in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Collavini risponde con Vallicelli al palleggio, Mangani opposto, Dahlke e Soleti schiacciatrici, Bertaiola e Caruso al centro e Lorenzini libero.

Fin dalle prime battute la formazione gialloblù appare determinata e aggressiva. Berasi per rompere il ghiaccio si affida alle sue attaccanti di palla alta e coach Collavini è costretto ben presto ad interrompere il gioco chiamando timeout (6-1). Bertaiola prova con il muro sulla fast di Fondriest ad accorciare le distanze (11-8) ma è l’ace di Furlan pochi scambi dopo ad incrementare ulteriormente il gap tra le due formazioni (16-11). Piani in attacco risulta infermabile e l’ace di D’Odorico su Dahlke porta le gialloblù sul +8 (21-13). Chiude la prima frazione una diagonale vincente da posto-4 di Piani (25-17).

Non cala l’intensità e l’attenzione nella metà campo trentina ad inizio secondo parziale. L’errore in attacco di Bertaiola regala il primo break del set (8-6). Berasi al servizio realizza un parziale decisivo di 9-0 che taglia le gambe alle sicule della Sigel. La serie in battuta della palleggiatrice si conclude proprio con un ace diretto (21-10). Nel finale entra Barbolini per Melli per rafforzare la seconda linea ed è proprio la schiacciatrice numero 9 a realizzare subito un ace (23-11). L’errore in attacco di Dahlke assegna la seconda frazione alla Delta Informatica (25-11).

Nel terzo set parte bene la formazione ospite con Dahlke e Soleti che riescono a trovare buone soluzioni in attacco (5-9). Due punti consecutivi di D’Odorico, prima con un muro su Mangani e poi con una diagonale vincente, riportano in parità il punteggio (9-9). Dahlke prende letteralmente per mano la squadra tra difese e contrattacchi vincenti e Marsala raggiunge il suo massimo vantaggio (15-19). D’Odorico con due parallele vincenti e l’ace di Piani provano a riavvicinare le trentine (19-20). Il duo Melli-Piani, sull’ostico servizio di Fondriest, fanno rimettere la faccia avanti alle trentine (22-21). Marsala è brava a non mollare e con il muro di Bertaiola si riporta avanti ottenendo un set point (23-24), annullato dal mani-out di Piani. L’attacco di una scatenata D’Odorico e la diagonale vincente di Piani mettono la parola fine a set e incontro (26-24).

“Non era una partita facile soprattutto a livello mentale dopo la bella prestazione offerta nel Trofeo Cesarini Sforza di mercoledì contro Conegliano, dove avevamo tenuto un livello di gioco molto alto – commenta a fine partita l’allenatore gialloblù Matteo Bertini -. I primi due set sono stati molto positivi mentre nel terzo parziale, complice qualche errore di troppo, ci siamo complicati la vita da soli, riuscendo però a trovare lo spunto decisivo nel finale“.

DELTA INFORMATICA TRENTINO-SIGEL MARSALA 3-0 (25-17, 25-11, 26-24)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Berasi 2, Piani 21, Melli 16, D’Odorico 13, Furlan 4, Fondriest 3, Moro (L); Barbolini 0, Giometti ne, Cosi ne, Vianello ne. All. Bertini.

SIGEL MARSALA: Vallicelli 1, Mangani 9, Dahlke 8, Soleti 8, Bertaiola 7, Caruso 3, Lorenzini (L); Colarusso, Scirè, Laragione, Galletti. All. Collavini.

ARBITRI: Danilo De Sensi e Antonio Licchelli.

DURATA SET: 22‘, 21‘, 29‘ (totale 1h12’)

NOTE: Delta Informatica Trentino (attacco 50, muro 4, battuta 5, errori azione 9, errori battuta 6) Sigel Marsala (attacco 32, muro 5, battuta 0, errori azione 10, errori battuta 4). Spettatori 400. Mvp: D’Odorico.

(fonte: Comunicato stampa)