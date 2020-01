È secondo posto per la Saugella al Mimmo Fusco

Di Redazione

La Saugella Monza chiude al secondo posto la XV edizione del “Trofeo Mimmo Fusco“. La giornata di gare delle monzesi sul mondoflex del PalaYamamay di Busto Arsizio finisce con il bilancio di una vittoria e una sconfitta.

Campionesse della prestigiosa manifestazione, dedicata alla memoria del giornalista di Rai Sport, nel 2017, 2018 e 2019, le monzesi hanno battuto la Igor Gorgonzola Novara nella prima partita dell’evento, imponendosi in rimonta con un bel 2-1 (la formula prevedeva gare al meglio dei tre parziali con il terzo giocato al tie-break). Senza Orthmann e Meijners, impegnate alle qualificazioni olimpiche, la Saugella ha potuto contare sulla prestazione positiva in attacco di Ortolani, Mariana e Obossa, ben servite dalla precisa Skorupa in regia, e sui muri di Danesi e Squarcini (3 e 2 a testa).

Nella gara finale, giocata contro Busto Arsizio, brava a battere 2-0 Novara nel secondo match, tra le fila delle monzesi sono state protagoniste anche tutte le altre atlete, tra cui la giovanissima Campana, aggregata alla prima squadra e abitualmente in campo con la formazione Under 18 e nel campionato di serie C. Il Trofeo si è chiuso soltanto nel tie-break della sfida, riaperto dalla Saugella, trascinata da Heyrman, dopo uno svantaggio iniziale. Il primo match point Busto Arsizio lo trova sul 14-12: lo annulla Ortolani. E’ Washington a chiudere la gara sul 15-13, per la vittoria di Busto Arsizio anche nel Trofeo.

Oggi la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley sarà ancora in campo alle 18.30 per il secondo trofeo della due giorni, la “Coppa Regione Lombardia“, con Novara. La formula sarà la stessa: chi perde affronta le padrone di casa bustocche, di fronte poi alla vincente del primo match. Sempre domani, in base ai risultati dei due tornei, verrà assegnato il premio “Eurocoppa Italiana” tenendo conto dei punti conquistati, del quoziente set e del quoziente punti, dato che si affrontano le vincitrici di Champions League (Novara), Cev Cup (Busto Arsizio) e Challenge Cup (Saugella Monza).

LE DICHIARAZIONI POST TORNEO

Serena Ortolani (schiacciatrice Saugella Monza): “Sono state delle buone partite, tirate e utili in questo periodo per ritrovare il ritmo di gioco. Siamo anche un po’ cariche di pesi e questo in campo si è fatto sentire, però, abbiamo lottato in tutti i parziali ed è davvero un ottimo segnale. Domani ci aspetta un altro impegno e riproveremo a imporci nel Trofeo!”.

LA FORMULA DELLA COMPETIZIONE

Il programma dei match sarà lo stesso per entrambe le giornate:

Alle 18.30 in campo Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza

a seguire Unet E-Work Busto Arsizio contro la perdente della 1^ partita

a seguire Unet E-Work Busto Arsizio contro la vincente della 1^ partita

Le partite si disputeranno al meglio dei tre set con eventuale tie break. Risulterà vincente al termine di ogni triangolare la squadra con più punti nelle tre partite tenendo presente che alla vincente per 2-0 andranno 3 punti; alla vincente per 2-1 andranno due punti ed un punto alla perdente per 1-2. In caso di parità di punti, si ricorrerà al quoziente set e poi al quoziente punti.

Infine la somma dei risultati delle due giornate designerà la vincitrice della “Eurocoppa Italiana”: si terrà conto innanzitutto dei punti conquistati, quindi del quoziente set e del quoziente punti.

I RISULTATI DELLA SAUGELLA MONZA NEL TROFEO MIMMO FUSCO 2020

Venerdì 10 gennaio, ore 18.30

Igor Gorgonzola Novara – SAUGELLA MONZA 1-2 (25-17, 23-25, 12-15)

SAUGELLA MONZA – Unet E-Work Busto Arsizio 1-2 (28-26, 23-25, 13-15)

IL PROGRAMMA DELLA COPPA REGIONE LOMBARDIA 2020

Sabato 11 gennaio, ore 18.30

Igor Gorgonzola Novara – SAUGELLA MONZA

A seguire

Perdente prima gara – Unet E-Work Busto Arsizio

A seguire

Vincente prima gara – Unet E-Work Busto Arsizio

TABELLINI

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza 1-2 (25-17, 23-25, 12-15)

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar 2, Brakocevic 9, Orlandi 3, Morello ne, Napodano, Courtney, Piacentini 4, Di Iulio 8, Chirichella ne, Sansonna (L), Hancock 5, Arrighetti ne, Veljkovic 14. All. Barbolini, 2° Baraldi. Battute vincenti 4, errate 7. Muri: 16.

Saugella Monza: Ortolani 10, Mariana Andrade Costa 11, Campana ne, Squarcini 3, Heyrman ne, Di Iulio ne, Skorupa 6, Danesi 7, Obossa 8, Bonvicini, Parrocchiale (L). All. Parazzoli. Battute vincenti 0, errate 7. Muri: 9.

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza 2-1 (26-28, 25-23, 15-13)

Unet E-Work Busto Arsizio: Washington 10, G. Bonifacio 5, Bici ne, Wang, Gennari 8, Cumino 1, Orro, Leonardi (L), Villani 3, Lowe 4, S. Bonifacio ne, Berti 6, Cucco, Bulovic 6. All. Lavarini, 2° Musso. Battute vincenti 6, errate 7. Muri: 5

Saugella Monza: Ortolani 11, Mariana Andrade Costa 7, Campana 4, Squacini 4, Heyrman 13, Di Iulio 2, Skorupa ne, Danesi ne, Parrocchiale, Obossa 8, Bonvicini (L). All. Parazzoli. Battute vincenti 5, errate 9. Muri: 3.

LA COPERTURA TELEVISIVA

La due giorni di gare sarà trasmessa su Rai Sport HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre) tra le 18.30 e le 22.30. Telecronaca affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani.

LE ATTIVITA’ BENEFICHE

Da quindici anni la manifestazione si fa carico di una iniziativa benefica consistente in 20 Borse di Studio da € 2.500,00, che saranno consegnate a studentesse di Scuola Media inferiore per ricordare la figura impareggiabile del Telecronista della Rai Mimmo Fusco scomparso prematuramente nel 2005 che per anni seppe raccontare con passione e competenza le vicende della pallavolo italiana; nel corso della Manifestazione verrà consegnato anche il Trofeo intitolato sempre a Mimmo, al personaggio pallavolistico che nel corso dell’anno avrà contribuito maggiormente all’affermazione della disciplina. Le Borse di Studio verranno consegnate come da tradizione nella ricorrenza del Lunedì dell’Angelo, il giorno 13 aprile 2020. Nella stessa circostanza saranno consegnati anche i Buoni per i due letti a lunga degenza per le due case di Riposo per Anziani individuate nel Comune di Busto Arsizio e comunque in provincia di Varese.

(Fonte: comunicato stampa)