Di Redazione

Un percorso per professionalizzarsi, compatibile con altri corsi di studio e con l’attività lavorativa.

Ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Corso di Perfezionamento in Management dello Sport Università degli Studi di Pavia.

Un percorso formativo di dieci fine settimana nella formula venerdì (8.30-18.00) e sabato (9.00-13.00) caratterizzato dalla grande interattività.

Sette le aree tematiche che verranno affrontate e rielaborate: lo sport in Italia, gli eventi sportivi, organizzazione attività, amministrazione fiscale e legale, sport benessere ed utenti speciali, gestione impianti sportivi, web, comunicazione e nuovi media.

Dopo tre edizioni di successo, il corso viene riproposto con alcune novità e con il coinvolgimento di nuovi docenti. Tra gli interventi si riconoscono presenze importanti quali l’Avvocato Pierfilippo Capello – già docente a contratto per l’Ateneo Pavese – il manager sportivo Andrea Vidotti, Roberto Samaden Direttore del settore Giovanile FC Internazionale, Andrea Trabuio responsabile grandi eventi RCS Sport, Italo Meli responsabile di CSportmarketing, Roberto Bianchi agente italiano che cura gli interessi di Formula 1 in Italia, Roberto Coda Zabetta di Matrix Fitness, Marco Riva e tanti altri.

Il Consiglio Didattico del corso è composto dalla Prof.ssa Cristina Montomoli, Matteo Vandoni e Marco Del Bianco, Direttore del Corso.

Il corso è a numero chiuso, è possibile iscriversi fino alla data del 31 Gennaio 2020, sono già numerose richieste di informazioni pervenute. Il numero massimo di iscritti al corso è 30.

Il corso è riservato a chi è in possesso di almeno una laurea triennale (non necessariamente in ambito sportivo), è compatibile con la frequenza ad altri corsi universitari ed è ovviamente conciliabile con impegni lavorativi (è richiesta la presenza minima del 75%); questo rappresenta un’opportunità di arricchimento e confronto senza condizionare o stravolgere programmi di studio e personali.

Il corso prevede 120 ore tra didattica frontale, laboratori ed uscite didattiche nonché 100 ore di tirocinio formativo per immergersi a pieno nel mondo dell’organizzazione e del management sportivo. Al termine del corso verrà chiesto ai partecipanti di costruire un project work legato a una delle tematiche affrontate.

Nella terza edizione, oltre alla didattica frontale, sono state organizzate visite e numerosi approfondimenti , tra cui Olimpia Milano, FIPAV Lombardia – Centro Pavesi, Campus Aquæ Swim Cup, Rugby Parabiago, Briantea 84

L’inizio delle attività è previsto per fine Marzo 2020.

Per ulteriori informazioni la segreteria è a completa disposizione.

25 CFU

120 ore tra didattica frontale e laboratori

10 finesettimana (venerdì + sabato mattina)

30 è il numero massimo di studenti ammessi

60 ore di tirocinio didattico

1 project work

Sede: Polo didattico Campus Aquæ

Info:

www.managementsport.it

www.facebook.com/managemensport

info@managementsport.it

+39 338 4192435

(Fonte: comunicato stampa)