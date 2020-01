Under 16: la squadra Bianca del Volley Macerata espugna d’autorità il campo del Nino Cafe’

Di Redazione

La squadra Bianca del Volley Macerata, dopo essere stata sotto di un set, ribalta la situazione iniziale ed espugna d’autorità il campo del Nino Cafe’ guadagnando così la qualificazione matematica alla seconda fase provinciale del Campionato Under 16; i biancorossi sono sembrati molto imballati al rientro delle festività natalizie, dove sono riusciti ad allenarsi pochissimo, ma nonostante prendano parte al torneo con la formazione Under 14, e gli avversari si siano rinforzati con atleti partecipanti anche a campionati di categoria superiori, sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio rafforzando così la propria seconda posizione in graduatoria in vista dello scontro al vertice di Lunedì prossimo quando i ragazzi di Dylan Leoni ospiteranno la fortissima Cucine Lube Civitanova A.

Il match: coach Leoni schiera in avvio capitan Clementoni in cabina di regia opposto a Coppari, Zamparini e Carletti schiacciatori ricevitori, Veres e Carnevali centrali, Benigni libero; risponde Mobbili con Falcetta al palleggio opposto a Paulini, Cavagna e Bettucci in banda, Vega e Marcone al centro, Giacomini libero.

L’incontro viene aperto da due ace di Zamparini che consentono al Volley Macerata di scappare sul 2-5; i locali impattano subito a quota 8 e provano ad allungare sul 14-12 grazie al punto al servizio di Vega; è ancora decisivo il fondamentale della battuta tanto che un’altra conclusione vincente di Zamparini permette ai ragazzi di Leoni di andare sul 15-17 con il muro di Veres che vale il +3 (19-22); due attacchi di Bettucci portano il Nino Cafe’ sul -1 (21-22) mentre Cavagna schiaccia in maniera vincente per il 23-23. Nel rush finale due errori dei biancorossi regalano il set alla squadra di Mobbili che se lo aggiudica con il punteggio di 25-23.

Al cambio di campo Coppari firma il primo vantaggio biancorosso 1-3 mentre l’ace del solito Cavagna ribalta la situazione mandando il Nino Cafe’ avanti 5-4; il turno al servizio del neo entrato Gradozzi frutta due ace con il Volley Macerata che scappa sul +4 (13-17) ma ancora lo stesso schiacciatore avversario continua a martellare da posto quattro riportando la sua squadra in parità a quota 21. Le due formazioni arrivano a braccetto ai vantaggi dove Veres e Staffolani son bravi a mantenere il sangue freddo riuscendo a chiudere la seconda frazione in favore del Volley Macerata con il punteggio di 24-26.

Nella prima parte del terzo periodo regna l’equilibro fino a quando il Nino Cafe’ non riesce a portarsi sul +3 (15-12) in virtù di due conclusioni consecutive di Bettucci; i biancorossi tornano in parità grazie all’ace di Carnevali (18-18) che poi infila altri tre punti dalla linea del servizio consentendo al Volley Macerata di allungare sul 18-22. Cavagna accorcia 21-22 ma Veres non ci sta ed infila tre attacchi che chiudono il terzo parziale con il punteggio di 22-25.

L’ace di Clementoni e la conclusione vincente di Zamparini danno il primo vantaggio della frazione ai biancorossi (1-4) però Vega è bravo a pareggiare 6-6; il tocco di seconda del regista ospite e l’ace di Staffolani consentono ai ragazzi di Leoni di portarsi sul +4 (7-11) ma nuovamente il Nino Cafe’ agguanta gli avversari a quota 13-13. Due attacchi di Cavagna e uno di Paulini fanno presagire il tie break (18-15) ma i biancorossi son bravi a non mollare impattando a quota 20 con due punti consecutivi di Veres che valgono il 21-23; l’onnipresente Cavagna sigla il 23-23 ma l’attacco di Castellani ed il pallonetto di Coppari chiudono il set 23-25 e l’incontro con il risultato di 1-3 facendo partire i festeggiamenti per il Volley Macerata.

Tre punti che consentono alla squadra Bianca della società biancorossa di rafforzare la propria seconda posizione nel Girone A; i ragazzi di Dylan Leoni nei prossimi 7 giorni chiuderanno la prima fase provinciale ospitando la Cucine Lube Civitanova A alla Marpel Arena Lunedì 13 Gennaio alle ore 16:15, recandosi poi a San Severino Marche Mercoledì 15 Gennaio con il match che avrà il fischio di inizio alle ore 18:30.

Under 16 – Girone A – 8° Giornata

Nino Cafe’ – Volley Macerata Bianca 1-3 (25-23 24-26 22-25 23-25)

Nino Cafe’: Cavagna 27, Marcone 3, Vega 6, Falcetta (K) 1, Bettucci 9, Paulini 4, Giacomini (L). Non entrato: Monachesi. All. Mobbili

Volley Macerata Bianca: Carnevali 13, Castellani 2, Coppari T. 17, Veres 15, Carletti, Clementoni (K) 2, Benigni (L), Zamparini 10, Staffolani 5, Gradozzi 2. Non entrato: Foresi. All. Leoni

Arbitro: Castellani Michela (MC)

(Fonte: comunicato stampa)