Luca Cristofani sulla panchina della Savino Del Bene Scandicci. Lascia anche Bracci

Di Redazione

Il giorno dopo il clamoroso esonero di Marco Mencarelli, la Savino Del Bene Scandicci annuncia il nuovo allenatore: a guidare la squadra toscana per il prosieguo della stagione sarà Luca Cristofani, come già trapelato nella serata di ieri. La notizia arriva per la verità un po’ in sordina, a margine di un comunicato in cui il club risponde alle perplessità manifestate dalla stampa sul divorzio dal tecnico umbro.

“Il signor Marco Mencarelli – specifica il comunicato – è stato sollevato dall’incarico di Head Coach in quanto la squadra da lui allenata, fino al 9 Gennaio, non ha espresso il suo potenziale appieno. La Società, pur visti i buoni risultati ottenuti nella massima competizione europea, ovvero la CEV Champions League, ritiene di avere un potenziale superiore a quello visto in questa prima parte di campionato“.

Per Cristofani, a lungo allenatore del Volleyrò Casal de’ Pazzi e delle nazionali giovanili, si tratterà della prima esperienza in assoluto alla guida di una squadra di Serie A1. Nutrito invece il suo curriculum in A2, con sette stagioni tra Roma, Aprilia e Pomezia, più il breve spezzone dello scorso anno alla Volalto 2.0 Caserta.

Nel frattempo il cambio di tecnico ha già determinato le prime conseguenze: anche l’assistente allenatore Marco Bracci ha deciso infatti di interrompere il rapporto con la squadra toscana.

(Fonte: comunicato stampa)