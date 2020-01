Savino Del Bene su Gray e Kosareva, Adenizia in partenza?

Di Redazione

Grandi manovre in casa Savino Del Bene Scandicci nel mercato di gennaio. Come riportato oggi da La Nazione, manca ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Alexa Gray: la schiacciatrice canadese, in uscita da Caserta, era stata a lungo seguita anche dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia, che alla fine ha scelto però Alice Degradi. La rosa dei posti 4 a disposizione di Mencarelli potrebbe poi ampliarsi ulteriormente con Dayana Kosareva, già utilizzata dalle toscane nell’amichevole di beneficenza contro Firenze.

Gli arrivi di Gray e Kosareva chiuderebbero definitivamente le porte per Bojana Milenkovic, che ha trovato pochissimo spazio quest’anno: per lei si parla di offerte da Polonia e Turchia. Ma non è tutto: secondo il quotidiano anche la brasiliana Adenizia, ormai recuperata dopo l’intervento subito in estate, potrebbe lasciare Scandicci per tornare in Brasile, in cerca di maggiore spazio in vista delle Olimpiadi.

Sul fronte Brescia, infine, dopo la partenza di Caracuta per la Polonia anche Veronica Jones-Perry è destinata a lasciare la squadra: sulle sue tracce ci sarebbe la Bartoccini Fortinfissi Perugia, ma si parla pure della Delta Informatica Trentino di A2.