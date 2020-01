Saugella Monza in campo per il “Trofeo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia”

Di Redazione

Il programma dei match sarà lo stesso per entrambe le giornate: Alle 18.30 in campo Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza a seguire Unet E-Work Busto Arsizio contro la perdente della 1^ partita a seguire Unet E-Work Busto Arsizio contro la vincente della 1^ partita

Queste le dichiarazioni di Anna Danesi prima dell’impegno di Busto Arsizio: “Allenarci di nuovo alla Candy Arena spero porti ad un’evoluzione del nostro gioco, visto che avere due diverse sedi tra campo di gara e palestra di allenamento è sicuramente diverso. Stiamo caricando molto in sala pesi in vista del periodo Play-Off, provando comunque a fare gioco, motivo per cui la forma si vedrà a ridosso della gara di campionato contro Conegliano. Novara e Busto saranno certamente dei buoni test che ci diranno a che punto siamo: le abbiamo incontrate in campionato e contro Novara giocheremo anche la Coppa Italia, quindi saranno utili. Essere prima in graduatoria dei muri in campionato è una bella soddisfazione, visto che è il fondamentale che mi piace di più. Spero di continuare così e fare meglio, cercando di concentrarmi anche in attacco. Sono contenta di quello che sto facendo per la squadra”.

Tornata al lavoro il 3 gennaio dopo qualche giorno di meritato riposo tra le mura amiche della Candy Arena di Monza, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, ancora senza le nazionali Orthmann e Meijners (impegnate alle qualificazioni olimpiche rispettivamente con la Germania e l’Olanda), alza il ritmo partita in vista della prima gara del 2020 nel Campionato di Serie A1 femminile, fissato mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.30, in Brianza, contro l’Imoco Volley Conegliano.

Campionesse in carica della manifestazione dedicata alla memoria del giornalista di Rai Sport sia nel 2018 che nel 2019, e vincitrici della CEV Challenge Cup 2019, Ortolani e compagne vanno a caccia del tris contro le altre due squadre italiane che nella passata stagione hanno vinto un titolo continentale (Novara la Champions League e Busto Arsizio la CEV Cup). A scendere in campo per prime, alle ore 18.30, contro Novara, saranno proprio le monzesi: chi perderà il confronto se la vedrà con Busto Arsizio, mentre la vincente sfiderà sempre le bustocche nella terza partita della giornata (si gioca al meglio dei tre set, con l’eventuale terzo con formula tie-break).

Due giorni di gare davanti alladi Massimo Dagioni, pronta a scendere in campo, e dopodomani,, al, per la, contro lae la

Le partite si disputeranno al meglio dei tre set con eventuale tie break. Risulterà vincente al termine di ogni triangolare la squadra con più punti nelle tre partite tenendo presente che alla vincente per 2-0 andranno 3 punti; alla vincente per 2-1 andranno due punti ed un punto alla perdente per 1-2. In caso di parità di punti, si ricorrerà al quoziente set e poi al quoziente punti. Infine la somma dei risultati delle due giornate designerà la vincitrice della “Eurocoppa Italiana”: si terrà conto innanzitutto dei punti conquistati, quindi del quoziente set e del quoziente punti.

Da quindici anni la manifestazione si fa carico di una iniziativa benefica consistente in 20 Borse di Studio da € 2.500,00, che saranno consegnate a studentesse di Scuola Media inferiore per ricordare la figura impareggiabile del Telecronista della Rai Mimmo Fusco scomparso prematuramente nel 2005 che per anni seppe raccontare con passione e competenza le vicende della pallavolo italiana; nel corso della Manifestazione verrà consegnato anche il Trofeo intitolato sempre a Mimmo, al personaggio pallavolistico che nel corso dell’anno avrà contribuito maggiormente all’affermazione della disciplina. Le Borse di Studio verranno consegnate come da tradizione nella ricorrenza del Lunedì dell’Angelo, il giorno 13 aprile 2020. Nella stessa circostanza saranno consegnati anche i Buoni per i due letti a lunga degenza per le due case di Riposo per Anziani individuate nel Comune di Busto Arsizio e comunque in provincia di Varese.

(Fonte: comunicato stampa)