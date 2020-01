Paoletti: “Prata è una squadra in salute. Per noi non sarà semplice ripetere il match di andata”

Saugella Monza in campo per il “Trofeo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia”

Di Redazione

L’imbattibilità interna e il terzo posto in classifica nel Girone Bianco di A3 Credem Banca, con un solo punto di ritardo dalla coppia di testa formata da Porto Viro e Trento, impongono alla GoldenPlast Civitanova di puntare sempre più in alto e di trovare una continuità di risultati anche in trasferta.

L’anticipo della seconda giornata di ritorno, in programma sabato 11 gennaio al PalaPrata contro la forte Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, metterà subito i marchigiani sotto esame. Sconfitto in 3 set all’Eurosuole Forum nella fase iniziale della Regular Season, il team friulano, settimo e con 5 punti da recuperare su Civitanova, è reduce dall’impresa in 4 set a Trento e ora vuole farsi valere sul proprio campo.

Reduci dalle grandi vittorie casalinghe, nel derby con Fano e nel big match con la capolista Porto Viro, gli uomini di Gianni Rosichini si preparano con grande spirito di sacrificio per la missione friulana, ma in questi giorni non sono riusciti a lavorare al completo in palestra perché alcuni dei giovani talenti si sono allenati a turno con la Cucine Lube Civitanova di SuperLega.

L’opposto Matteo Paoletti: “Prata è una squadra in salute. Per noi non sarà semplice ripetere il match di andata, ma è essenziale fare punti se vogliamo dare una svolta al nostro cammino e rimanere in lizza per le prime posizioni. Al PalaPrata dovremo essere più concreti che belli. Sono fiducioso. Il percorso di crescita del team procede spedito e avremo degli scontri diretti importanti tra le mura amiche, ma è l’ora di trovare una continuità anche fuori dalle Marche”:

GLI EX IN SERIE A: Lo schiacciatore Michele Marinelli ha vestito la casacca biancazzurra in A2 nella stagione 2017/18, quando il titolo sportivo era del Volley Potentino.

GLI AVVERSARI: dopo un avvio titubante la formazione friulana ha alzato il ritmo nel Girone Bianco. Con il passaggio di Luciano Sturam dietro la scrivania in veste di ds, Jacopo Cuttini, ex assistant coach della Kioene Padova, ha raccolto la sua eredità alla vigilia della stagione. Sei gli atleti riconfermati: le bandiere Calderan, Deltchev e Tassan, oltre a Michele Marinelli, Jacob Link e Matteo Lelli.

Ingaggiato da Cantù il palleggiatore Alessio Alberini, che compone con Alberto Baldazzi una diagonale giovane ma con molti mezzi e prospettive. Al centro ingaggiati Mirko Miscione (Livorno, A2) e Giancarlo Rau (Roma, A2). A completare il reparto degli schiacciatori Yordan Galabinov, lo scorso anno a Lagonegro.

Dalla seconda squadra è stato promosso lo schiacciatore Andrea Tolot, mentre dalla “cantera” friulana sono saliti il centrale Samuele Meneghel e il libero Matteo Vivan.

ARBITRI: Luca Cecconato di Treviso ed Enrico Autuori di Salerno

PRECEDENTI: la GoldenPlast Civitanova ha vinto in 3 set il match di andata.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

Prossimo turno

2a giornata di ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Sabato 11 gennaio 2020, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone –GoldenPlast Civitanova Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 12 gennaio 2020, ore 18.00

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

ViViBanca Torino –Gibam Fano Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – HRK Motta di Livenza Diretta streaming Legavolley.tv

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

Tipiesse Cisano Bergamasco – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco:

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 24, UniTrento 24, GoldenPlast Civitanova 23, Tipiesse Cisano Bergamasco 23, HRK Motta di Livenza 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 19, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 18, Gibam Fano 16, Invent San Donà di Piave 15, Gamma Chimica Brugherio 14, ViViBanca Torino 11, Mosca Bruno Bolzano 8..

(Fonte: comunicato stampa)