COLPO DI SCENA – La Savino Del Bene Scandicci annuncia l’esonero di Mencarelli

Di Redazione

Due righe di comunicato arrivato poco dopo le ore 19.30 come primo autentico colpo di scena del 2020. La Savino del Bene Scandicci annuncia l’esonero di Marco Mencarelli, questo il testo del comunicato diffuso dalla società toscana.

MARCO MENCARELLI NON E’ PIU’ L’ALLENATORE DELLA SAVINO DEL BENE SCANDICCI

La Savino Del Bene Scandicci ringrazia Marco Mencarelli per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. La Savino Del Bene Scandicci comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della squadra.

La notizia è quanto meno sorprendente: fino a due giorni fa Mencarelli era regolarmente alla guida della squadra che si era esibita in un derby di beneficenza contro Firenze per le vittime del recente terremoto nel Mugello e non c’erano voci di attriti tra l’allenatore e la dirigenza di Scandicci anche se la squadra, attualmente quarta in classifica, aveva accusato qualche colpo a vuoto nel corso della prima parte della stagione.

Si possono solo fare ipotesi: la prima è che il tecnico possa avere chiesto qualche rinforzo sul mercato e che per questo sia subentrata qualche discussione che ha portato a una frattura nel rapporto tra l’allenatore e la dirigenza.

Difficile ipotizzare chi possa prendere il posto del tecnico: si ipotizza una trattativa con Cristofani ma è un’evoluzione del tutto ipotetica.

Nessun commento da parte delle giocatrici, nemmeno via social, così come del tecnico.

(Fonte: comunicato stampa)