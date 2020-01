Bcc Castellana: la prima casalinga del 2020 porta la Rinascita Lagonegro

Di Redazione

Prima gara casalinga del 2020 e prima gara interna del girone di ritorno per la Bcc Castellana Grotte. Dopo il successo in rimonta e al tie break sul campo del Brescia, infatti, la formazione allenata da Vincenzo Mastrangelo nel prossimo weekend ospita la Geovertical Geosat Lagonegro.

Gara tanto importante quanto particolare per la compagine pugliese, non solo per il valore dell’avversario e per l’impatto che la stessa potrebbe avere sulla classifica. Ma anche per il giorno e l’ora di svolgimento della partita. Si scenderà in campo, infatti, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20,30, quasi in contemporanea alla festa delle Fanove, evento tra devozione religiosa e tradizione popolare, particolarmente sentito a Castellana Grotte. L’accensione di centinaia di falò in tutta la Città delle Grotte, infatti, rievoca il miracolo accordato alla comunità castellanese dalla Madonna della Vetrana che, nel 1691 appunto, salvò la città dalla peste.

“Prima il volley e poi le Fanove”: l’invito lanciato da dirigenti, tecnici e atleti della New Mater Volley ai castellanesi e non solo, consapevoli dell’importanza del supporto del pubblico e dei tifosi in una sfida cruciale come quella con Lagonegro. Prima il campo, poi la festa: un sabato di sport e tradizione per godere di Castellana a 360°.

Quarta in classifica con 23 punti, a due lunghezze di distanza dal Calci vice capolista con 25 punti, la Bcc Castellana punta ad allungare la striscia positiva interna (quattro successi di fila con Mondovì, Ortona, Calci e Santa Croce più la vittoria da “ospite” nel derby con la Materdominivolley.it) per trascorrere almeno una notte al secondo posto (le altre gare della 13esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile si giocheranno tutte domenica 12 gennaio).

Scalare ulteriormente la graduatoria e preparare al meglio l’impegno infrasettimanale con i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia A2-A2 (la Bcc Castellana affronterà Bergamo mercoledì 15 gennaio alle ore 20,30 sempre al Pala Grotte): gli obiettivi dei gialloblù, naturalmente, cozzano con quelli di Lagonegro, ottavo a 14 punti e desideroso di allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, dopo la sconfitta al tie break con Bergamo e la vittoria piena con la Materdominivolley.it

Due gli ex dell’incontro, entrambi in campo con la maglia della Bcc Castellana Grotte: Francesco Del Vecchio, in Basilicata nella passata stagione, e Marco Cubito, a Lagonegro dal 2012 al 2017 con una doppia promozione dalla B2 alla A2.

(Fonte: comunicato stampa)