San Marzano e Pontecagnano trionfano nella Coppa Campania

Di Redazione

Oltre 1000 spettatori hanno salutato l’inizio del 2020 del Comitato Regionale della Fipav Campania gremendo le gradinate del PalaMorelli di Vairano in occasione delle Finals di Coppa Campania 2020 . Una splendida cornice per un evento che ha visto Amplifon Pontecagnano e New Volley San Marzano aggiudicarsi il primo trofeo regionale del nuovo decennio al termine di due finali molto più combattute di quanto dicano i risultati ottenuti rispettivamente contro Volalto Caserta 2.0 e Volley Casoria .

Amplifon Pontecagnano – Volalto 2.0 Caserta 3-0 (25-17; 25-20; 25-18)

Gara perfetta quella dell’Amplifon Pontecagnano: le salernitane guidate da Memoli in regia e da una precisa Erra in attacco, hanno avuto la meglio su una Volalto 2.0 che ha provato a tenere botta con D’Aniello e Stanzione senza riuscire a contenere il gioco di un’Amplifon apparsa sin dai primi scambi decisa a portare a casa la terza Coppa Campania della sua storia. 25-17; 25-20; 25-18 i parziali di un match salutato da oltre 600 spettatori che hanno ricordato con canti, gioia e fair play, Gegè Russo e Walter Morelli nella loro Vairano. Letizia Memoli e Maria Erra (Amplifon Pontecagano) sono state elette rispettivamente miglior palleggiatrice e miglior giocatrice della Final femminile.

New Volley San Marzano – Volley Casoria 3-0 (25-22; 25-20; 25-12)

Risultato netto anche nella Final maschile con il New Volley San Marzano che si è imposto 3-0 su Casoria dinanzi a circa 500 spettatori. I salernitani guidati da Colace e Falanga hanno preso in mano la partita sin dall’inizio mettendo in campo un gioco praticamente perfetto che non ha lasciato spazio ai tentativi di Ardenio e Fasulo. 25-22; 25-20; 25-12 i parziali del match chiuso tra i fragorosi applausi delle due sportive tifoserie esaltate dallo spettacolo in campo. Cosimo Colace e Francesco Falanga (New Volley San Marzano) sono stati premiati come miglior palleggiatore e miglior giocatore della Final maschile.

Partecipazione, ottimo spettacolo in campo e il ricordo di Gegè e Walter. Ecco gli ingredienti che hanno reso indimenticabile il primo evento ufficiale del 2020 della Fipav Campania: “Abbiamo preso parte ad una splendida festa di tifo, divertimento e pallavolo – ha dichiarato il Commissario Straordinario del C.R. della Fipav Campania, Guido Pasciari – nel complimentarmi con le squadre che si sono aggiudicate la Coppa Campania non possiamo non rivolgere un doveroso plauso a chi ha perso combattendo e alla Folgore Vairano che ha organizzato questo evento dimostrando come e quanto sia radico in questo territorio l’amore per la pallavolo. Credo che non avremmo potuto ricordare in un modo migliore Gegè Russo e Walter Morelli, figli indimenticati di questa terra e della nostra pallavolo. Infine, voglio rivolgermi a chi nonostante la domenica ancora natalizia e la distanza ha gremito questa struttura: sono commosso e sicuro che con questo entusiasmo sapremo fare meglio nel corso di un 2020 che si preannuncia ricco di soddisfazioni”.