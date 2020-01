Itas Trentino, Vettori: “Pronti per mettere in campo tutta l’energia accumulata in questa pausa”

Di Redazione

Itas Trentino al lavoro in vista della ripresa della regular season di SuperLega Credem Banca, prevista per giovedì 16 gennaio a Monza.

“Stiamo vivendo un periodo particolare, in cui abbiamo approfittato della pausa del campionato sia per tirare il fiato e trascorrere del tempo in famiglia sia per lavorare sodo per migliorare la nostra condizione, fisica e tecnica – ha spiegato questa mattina Luca Vettori al microfono di Radio Dolomiti – . In realtà siamo anche dispiaciuti che quattro dei nostri compagni non abbiano invece avuto questa possibilità e stiano continuando a giocare a Berlino con la maglia della Nazionale, perché per tutti loro il calendario si è rivelato ancora più impegnativo. Alla ripresa del campionato, giovedì 16 gennaio a Monza, cercheremo quindi di trasferire loro tutta l’energia che abbiamo accumulato nelle ultime settimane allenandoci duramente in palestra, partendo dal presupposto che a noi servirà un po’ di tempo per ritrovare il ritmo partita che invece Grebennikov, Kovacevic, Lisinac e Cebulj non hanno mai perso”.

“Il nostro campionato? E’ risaputo che tutto si decide nei Play Off Scudetto che di fatto sono un torneo a parte, ma è altrettanto vero che restare fra le prime della regular season è importante, non solo per la Società ma anche per noi – ha proseguito l’opposto dell’Itas Trentino ospite negli studi della Radio partner gialloblù – . Vogliamo quindi migliorare la nostra attuale posizione di classifica, perché un buon cammino nella prima fase permette di arrivare con qualche vantaggio a quella successiva, senza dimenticare anche l’aspetto mentale. Vincere e ben figurare garantiscono maggiore consapevolezza nei propri mezzi”.

