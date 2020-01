UYBA: tutto pronto per il Trofeo Mimmo Fusco

Di Redazione

Fervono al Palayamamay i preparativi per il Trofeo Mimmo Fusco, che accenderà i riflettori dell’impianto di Busto Arsizio nelle serate di venerdì e sabato. In entrambe le giornate, dalle 18.30 in poi, si daranno battaglia tre delle migliori squadre italiane, Igor Gorgonzola Novara, Unet e-work Busto Arsizio, Saugella Team Monza, le regine d’Europa del 2019, vincitrici rispettivamente di Champions League, Cev Cup e Challenge Cup. In una sorta di Eurocoppa Italiana scenderanno sul taraflex di viale Gabardi le grandi stelle del volley: Brakocevic, Courtney, Chirichella, Sansonna, Lowe, Orro, Gennari, Ortolani, Heyrman sono solo alcuni dei nomi che terranno incollati gli spettatori al proprio seggiolino del Palayamamay e al divano di casa, visto che tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su RaiSport+ HD.

La formula sarà la medesima per i due giorni di gare: venerdì si assegnerà il Trofeo Mimmo Fusco, sabato la Coppa Regione Lombardia.

Si giocheranno tre gare al giorno, sempre con partenza alle 18.30 (partite su tre set con terzo al tie-break).

Ore 18.30 Gara 1: Novara – Monza

a seguire Perdente Gara 1 – Busto A.

a seguire Vincente Gara 1 – Busto A.

Ingresso (posto unico): 5 euro a giornata.

Biglietti disponibili al Palayamamay solo i giorni di gara (evento NON compreso in abbonamento)

Apertura cancelli e casse: ore 17.30

Accrediti: valgono gli accrediti stagionali UYBA Volley, per richiedere accrediti per i due giorni di partite scrivere a giorgio.ferrario entro mercoledì 8 gennaio.

Mimmo Fusco Under 14! Per la prima volta l’evento verrà esteso ai settori giovanili, che disputeranno un torneo parallelo sul campo B del Palayamamay.

Questo il programma:

Venerdì 10 Gennaio 2020

Ore 18.30 Progetto Volley Orago/UYBA – Ardor Volley Mariano

a seguire: Pallavolo Picco Lecco – Volley Certosa

Sabato 11 Gennaio 2020

ORE 18.30 finale 3-4 posto

a seguire: finale 1-2 posto

Per la Unet e-work Busto Arsizio, senza coach Lavarini e Britt Herbots, impegnati nei tornei di qualificazione olimpica, importanti test in vista della ripresa del campionato. Dopo qualche giorni di pausa a cavallo di capodanno, Gennari e compagne si sono ritrovate già sabato 4 e si alleneranno secondo questo programma agli ordini di Marco Musso:

mar 7 gen

Libero

mer 8 gen

9:30 – 12:00 Pesi

16:00 – 18:30 Palla

@Palayamamay

gio 9 gen

17:30 – 20:00 Palla

@Palayamamay

ven 10 gen

10:30 – 12:00 Palla

@Palayamamay

18:30 – 22:30

Mimmo Fusco

sab 11 gen

18:30 – 22:30

Coppa Regione Lombardia

dom 12 gen

Libero

UYBA Volley ricorda anche che da mercoledì 8 gennaio saranno disponibili su https://www.vivaticket.it/ita/extsearch/uyba-volley e in tutti i punti vendita Viva Ticket i tagliandi per gli incontri casalinghi fino al 9 febbraio:

Mercoledì 15 gennaio ore 20.30

Unet e-work Busto A. – Il Bisonte Firenze

(1a giornata ritorno campionato)

Giovedì 23 gennaio ore 20.30

Unet e-work Busto A. – Developres SkyRes RZESZÓW

(andata 8i di finale CEV Cup)

Mercoledì 29 gennaio ore 20.30

Unet e-work Busto A. – Il Bisonte Firenze

(4i di finale Coppa Italia)

Domenica 9 febbraio ore 17.00

Unet e-work Busto A. – Igor Gorgonzola Novara

(4a giornata ritorno campionato)

Giovedì 9 gennaio riaprirà poi, come già comunicato, la campagna abbonamenti “RED CARPET 2020 – UN FINALE DI STAGIONE DA URLO”. Infine sono in vendita i biglietti per le finali di Coppa Italia, in programma al Palayamamay l’1 e 2 febbraio. Tutte le info su https://www.volleybusto.com//tickets.php

(Fonte: comunicato stampa)