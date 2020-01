Per la Vero Volley Monza allenamento congiunto a Piacenza con la Gas Sales

Di Redazione

Archiviate le feste, la Vero Volley Monza di Fabio Soli ha ripreso a spingere sull’acceleratore tra pesi e campo in vista della seconda giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020, fissata giovedì 16 gennaio, alle ore 20.30, sul mondoflex di casa della Candy Arena di Monza, contro l’Itas Trentino.

Con il campionato fermo, complici i tornei di qualificazione olimpica che stanno vedendo impegnati due giocatori rossoblù con le rispettive nazionali, ovvero lo schiacciatore francese Yacine Louati ed il centrale bulgaro Viktor Yosifov, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley ha davanti a sé una settimana e mezzo di lavoro per preparare la sfida contro i trentini. Per riprendere il ritmo gara Beretta e compagni, rientrati a pieno ritmo nel loro impianto di casa, giocheranno due test match con la pari categoria Gas Sales Piacenza.

Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 14.45 (inizio riscaldamento), al Pala Banca di Piacenza, andrà in scena il primo, mentre il secondo verrà disputato invece alla Candy Arena, sabato 11 gennaio, alle ore 17.30 (inizio riscaldamento).

Dopo la sconfitta subita contro Milano il 26 dicembre, nell’ultima gara del 2019 e prima dopo il giro di boa, i monzesi vogliono tornare a sorridere ed inaugurare positivamente il nuovo anno. Il planning di lavoro della Vero Volley Monza fino a domenica è incentrato su due doppie sedute (oggi e giovedì), due mezze giornate di tecnica (sabato mattina e domenica pomeriggio) e due allenamenti congiunti, appunto, con gli emiliani.

LE DICHIARAZIONI PRE-ALLENAMENTO

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Nei due test match con Piacenza cercheremo di ritrovare ritmo di gioco. In questa pausa natalizia, che poi pausa non è stata, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e vogliamo ora cercare di riprendere l’intensità di campo: ben vengano quindi questi due allenamenti con i vicini di casa emiliani.

La sfida contro Milano? E’ stata probabilmente una delle nostre peggiori prestazioni di questa stagione. Abbiamo analizzato le cose che meno hanno funzionato, approfondendo il cammino svolto nel girone di andata che è stato per noi pieno di alti e bassi. In questo 2020 dovremo cercare maggiore serenità, oltre alla continuità di gioco e di risultati: aspetti che più ci sono mancati finora. Il rientro alla Candy Arena? Questa è la nostra casa, il posto dove abbiamo iniziato a lavorare ad agosto e che sicuramente, con le sue comodità, potrà essere un vantaggio per noi”.

Allenamenti 6 – 12 gennaio 2020

Lunedì 6 gennaio

Libero

Martedì 7 gennaio

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Mercoledì 8 gennaio

Ore 14.45 Allenamento congiunto Piacenza – Monza @PalaBanca Piacenza

Giovedì 9 gennaio

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Venerdì 10 gennaio

Libero

Sabato 11 gennaio

Ore 10.00 – 12.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 Allenamento congiunto Monza – Piacenza @Candy Arena

Domenica 12 gennaio

Ore 16.00 – 18.30 Allenamento tecnico

(Fonte: comunicato stampa)