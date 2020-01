Palleggiatrici in viaggio a gennaio: Bechis verso Brescia, Trento su Camera

Di Redazione

Si apre il mercato invernale e si annuncia una girandola di cambi di casacca nel campionato femminile. Da oggi, infatti, le società di serie A1 possono tesserare un massimo di due giocatrici a testa e molti club sono da tempo al lavoro per rinforzarsi. Il ruolo più gettonato è quello della palleggiatrice, con almeno quattro squadre alla ricerca di volti nuovi in regia, per diverse ragioni.

Dopo la partenza da Caserta, Marta Bechis è finita nel taccuino di numerose formazioni di A1 e A2, ma negli ultimi giorni pare che la pista che porta alla Banca Valsabbina Millenium Brescia si sia fatta sempre più concreta. Si consumerebbe dunque un divorzio piuttosto clamoroso tra le leonesse e Valeria Caracuta, attuale capitano della squadra di Mazzola, che non avrebbe certo problemi a trovare una nuova sistemazione.

L’alzatrice salentina potrebbe accasarsi alla èpiù Pomì Casalmaggiore, liberando così Letizia Camera, a sua volta seguita da molti club: come riporta Dolomiti Volley, la cerca soprattutto la Delta Informatica Trentino di serie A2, che ha bisogno di una regista di qualità per sostituire l’infortunata Elisa Moncada. Ma attenzione: sulle tracce di Caracuta c’è pure la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che per la giocatrice pugliese avrebbe il vantaggio di garantire un posto da titolare. Un altro nome di cui si è parlato molto è quello di Carlotta Cambi, ma è difficile che la Bosca S.Bernardo Cuneo si privi della sua alzatrice senza una concreta alternativa. Senza dimenticare l’incognita Caserta: il club campano dovrà a sua volta trovare una nuova regista, ammesso che prosegua la sua avventura in A1…