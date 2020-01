Serie B: Ottimo test per la Paoloni Macerata contro la Tecnosteel Montecassiano

Di Redazione

La Paoloni Macerata ha disputato, Sabato pomeriggio alla Palestra Comunale di Appignano, un importante allenamento congiunto con la Tecnosteel Montecassiano, capolista del Girone A nel campionato regionale di Serie C; un test molto positivo per la formazione di Francesco Bernetti e Giuliano Massei che ha permesso ai biancorossi di provare nuove soluzioni tattiche in vista del proseguo del torneo nazionale di Serie B.

“Quello di ieri è stato un buon allenamento congiunto per noi”, esordisce coach Bernetti, “che ci è servito per iniziare il 2020, dopo le vacanze natalizie, verificando le nostre condizioni fisiche in vista della ripresa della stagione agonistica; abbiamo effettuato un training con la Tecnosteel Montecassiano, leader del Girone A del campionato regionale di serie C, dove la squadra, nonostante l’assenza di Larizza ed Aguzzi, ha fatto vedere ottime cose: i ragazzi hanno interpretato bene l’allenamento focalizzando l’attenzione sul muro-difesa su cui avevo posto l’obiettivo principale ed hanno interpretato bene alcune situazioni di gioco che si sono poste loro davanti.”

Da oggi i biancorossi torneranno ad allenarsi con la solita tabella di marcia nella settimana che segnerà la ripresa del torneo di Serie B: Sabato 11 Gennaio, alla Marpel Arena con fischio di inizio fissato nell’insolito orario delle 16:00, la Paoloni Macerata ospiterà il fanalino di coda Pol. Clt Terni; un match da prendere con le molle in quanto la formazione umbra, anche se ultimo in graduatoria, verrà sicuramente nelle Marche con l’intento di muovere la propria classifica, ferma ancora a 0 punti.

