Poker Bcc Castellana: anche Brescia ko in rimonta

Di Redazione

Un’altra vittoria al tie break, un’altra rimonta: il girone di ritorno si inaugura così come si era chiuso il girone di andata per la Bcc Castellana Grotte. La formazione allenata da Vincenzo Mastrangelo firma la prima impresa in trasferta della stagione, sul campo della Sarca Italia Chef Centrale Brescia.

I pugliesi, infatti, vincono 2-3 (25-20, 25-11, 22-25, 19-25, 12-15) lo scontro diretto della 12esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, tornano al successo lontano dal Pala Grotte dopo due mesi (l’ultima volta a Cantù) e accorciano anche la classifica avvicinando Calci (seconda, 25 punti, sconfitta dalla capolista Siena che allunga davanti a tutti con 29 punti) e Ortona (terza, 24 punti, battuta a Mondovì).

È un turno di campionato che finisce per sorridere al Castellana ma che pure era iniziato nel peggiore dei modi: sotto di due set, i gialloblù hanno trovato la forza di ribaltare prestazione e risultato, di uscire indenne da un campo difficilissimo come quello lombardo e di confermare il quarto posto in classifica (23 punti), davanti a Bergamo (22) e Brescia appunto (21).

Contro un ottimo Galliani (top scorer di giornata con 26 sul tabellino finale), ottima la reazione della New Mater. Chiudono rispettivamente a 23 e 22 punti Michele Morelli e Djalma Moreira, bene anche Filippo Vedovotto con 16 punti. Ottimo score a muro per capitan Giorgio De Togni (5 e 6 punti totali). Più in generale gran prova di carattere per tutti con Marco Fabroni e Luca Presta grandi protagonisti del finale di tie break.

Un risultato che conferma gli ottimi passi avanti mostrati nel mese di dicembre e che apre scenari interessanti per la Bcc Castellana, chiamata ora a concretizzare i tanti sforzi di fine 2019.

FORMAZIONI – La Bcc Castellana Grotte di Mastrangelo deve rinunciare ancora a Daniele De Pandis per l’infortunio muscolare alla coscia sinistra e schiera Fabroni in regia, Morelli opposto, Vedovotto (300esima presenza in carriera) e Djalma Moreira martelli, capitan De Togni e Presta (200esima caps tra A1 e A2) centrali, De Santis libero.

Anche Brescia deve rinunciare al centrale Candeli: Zambonardi manda in campo con Tiberti palleggiatore, Bisi opposto, Galliani e Cisolla schiacciatori, Mijatovic e Festi centrali, Zito libero.

CRONACA – Partenza sprint di Brescia: 3-0. Triplo Galliani per i lombardi (9-6), doppio De Togni per i pugliesi: 10-8. Castellana sbaglia un paio di contrattacchi, Galliani per un altro mini break: 15-11. Ancora il martello bresciano: attacco mancino e ace per il 17-12. Mastrangelo spende i suoi due time out: la Bcc soffre in ricezione, Morelli e Moreira la scuotono in attacco (19-16). Doppio Bisi per aprire il finale (21-17), doppio Morelli per tenere aperto il set (21-19). Il doppio muro di Mijatovic per il 25-20 finale.

Parte ancora forte Brescia: 2-0. Morelli e Bisi per l’interlocutorio 7-5, poi Festi e Cisolla per un altro mini break: 9-5. Castellana sbanda subito, i lombardi allungano: 13-6. Moreira passa due volte, ma Bisi chiude due scambi lunghi e discretamente cruciali per il set: 15-8. Brescia entra in totale fiducia, Castellana si ferma: Galliani pesca due ace, Bisi punge ancora (18-8), altri due da Cisolla e altri due ace di Malvestiti (21-9), Festi e ancora Cisolla per il 25-11.

Primo vantaggio Bcc ad inizio terzo set: 3-4. Castellana prova a sciogliersi: ace di Fabroni per il 6-9. Due volte Moreira in pipe per una Bcc che prova anche a scappare (6-12). L’ace di Bisi riavvicina Brescia (10-13), Cisolla e Galliani completano la rimonta: 15-15. La partita diventa anche bella: Vedovotto e Galliani per il 17-17, l’ace di Presta e il block out di Cisolla per il 20-20. Castellana spezza l’equilibrio con la difesa, Morelli e Moreira entrambi da posto due: 20-23. Ace di Vedovotto sul check di Mastrangelo (20-24), Morelli in block out per il 22-25.

Difese protagoniste in avvio di quarto, equilibrio in campo: 5-5. Anche gli attacchi si divertono, la partita resta bellissima: 10-10. Errore di Cisolla e ace di Morelli per il break Bcc (12-14). Vedovotto e Bisi in ritmo (15-17), Fabroni dalla battuta e De Togni a muro provano l’allungo decisivo: 15-19. Due time out in fila per Zambonardi, due muri in fila per De Togni: 16-21. Anche Morelli stoppa Cisolla, Castellana vede il tie break. Bisi prova a cambiare le sorti del set (19-23), Moreira ne mette due per il 19-25.

Inizio ancora equilibrato: errore in palleggio prima ed ace dopo per Galliani (4-3). Splendida parallela e bel diagonale di Morelli, due volte dal centro Festi: 7-7. Vedovotto non sbaglia in pipe: primo break sul 7-9 per la Bcc. Galliani c’è, anche Morelli: 8-10. Anche Bisi sbaglia in palleggio, Presta con il muro e Moreira con l’ace aprono il finale ai gialloblù (8-13). Mijatovic a muro prova a riaprirla (11-13). La magia di Fabroni per Presta, un altro muro di Mijatovic: 12-14. Morelli fa partire la festa della Bcc Castellana: 12-15.

TABELLINO

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Bcc Castellana Grotte 2-3

25-20 (25’), 25-11 (22’), 22-25 (29’), 19-25 (24’), 12-15 (17’)

Brescia: Tiberti 1, Galliani 16, Mijatovic 7, Bisi 23, Cisolla 17, Festi 9, Zito (L), Malvestiti 2, Ristic, Ceccato. Ne Crosatti, Franzoni (L), Ostuzzi, Ghirardi. All. Zambonardi, II all. Iervolino-Pioselli, scout Zamboni.

Battute vincenti/errate: 7/14. Muri: 11. Ricezione positiva/perfetta: 58/28. Attacco: 53. Errori gratuiti: 8 att / 7 ric

Castellana: Fabroni 2, Vedovotto 16, De Togni 6, Morelli 23, Moreira 22, Presta 5, De Santis (L), Quartarone, Cubito. ne Del Vecchio, Cascio, Imbesi, Agrusti. All. Mastrangelo, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Masi.

Battute vincenti/errate: 7/10. Muri: 9. Ricezione positiva/perfetta: 56/18. Attacco: 46. Errori gratuiti: 6 att / 7 ric

Arbitri: Rachela Pristerà di Torino, Davide Prati di Pavia.

(Fonte: comunicato stampa)