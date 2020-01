Top Volley Cisterna e la storia del gattino nero diventato “social”

Di Redazione

La Top Volley Cisterna ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di pallavolo maschile di Superlega. Nella mattinata di ieri i giocatori hanno sostenuto la seduta pesi e nel pomeriggio quella di tecnica mentre il fine settimana (sabato e domenica) sarà dedicato all’allenamento in sala pesi alternato con la seduta di tecnica che, in entrambi i casi, è in programma dalle 12 alle 14 per consentire l’organizzazione della Festa dello Sport l’evento che la Top Volley Cisterna ha organizzato in collaborazione con l’Ecocity Futsal Cisterna e che coinvolgerà gli appassionati di sport ma anche di spettacolo in un grande evento che celebrerà anche l’Epifania.

La squadra di coach Lorenzo Tubertini tornerà in campo il 19 gennaio prossimo quando al palazzetto dello sport di via delle Provincie a Cisterna arriverà la Cucine Lube Civitanova Marche. I biglietti verranno messi in vendita nelle prossime ore.

Intanto le tre foto più cliccate del 2019 dai fan sui social della Top Volley sono: al primo posto, il volo del libero Mimmo Cavaccini durante la partita con Perugia, al secondo posto l’esordio da titolare in Superlega (con dedica al papà) di Andrea Rondoni, mentre sul terzo gradino la storia del gattino nero trovato davanti la sede della Top Volley e subito dato in adozione (protagonista della foto principale).

(Fonte: comunicato stampa)