Tonno Callipo, il ds De Nicolo blinda Cichello: “I rapporti sono ottimi”

Di Redazione

Nonostante i buoni risultati della seconda parte del girone d’andata, in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nelle ultime settimane si era sparsa la voce di qualche dissapore tra la società e il tecnico Juan Manuel Cichello, alimentata dall’assenza del coach nelle conferenze stampa pre-partita. Ma il direttore sportivo Ninni De Nicolo smentisce radicalmente quest’ipotesi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud: “I rapporti con il mister sono ottimi e la stima nei suoi confronti immutata. Semplicemente si preferisce mandare in conferenza stampa i giocatori, che sono i protagonisti“.

De Nicolo traccia un bilancio provvisorio della stagione di Vibo: “Alla squadra do un 6. Quello che mi è piaciuto maggiormente in tutte le gare – eccezione fatta per quella con Sora – è che abbiamo sempre messo in campo un’idea di gioco e di buona pallavolo. Questa è la dimostrazione che la squadra è viva“. E gli obiettivi? “La salvezza è il primo step, come abbiamo sempre dichiarato. Una volta raggiunta, proveremo ad alzare l’asticella“.