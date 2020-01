Piazza piena a Biella per il Bear Wool Volley. Alle premiazioni ci sarà Simone Buti

Di Redazione

“Valeva la pena di fare il sindaco di Biella per vedere uno spettacolo così” è stato il primo commento del primo cittadino Claudio Corradino, all’arrivo in una Piazza Duomo strapiena di giovani, i giovani del Bear Wool Volley 2020. “Tanti, tanti complimenti! Questi organizzatori sono fantastici e voi siete fantastici. Vi auguro tre magnifiche giornate di Sport e vi aspetto ancora più numerosi l’anno prossimo. Viva il Volley, via Biella e ancora grazie per essere qui!”.

La presentazione ufficiale del torneo 2020 era iniziata circa due ore prima, in Piazza Vittorio Veneto, dove tutti gli atleti, terminata la prima serie di partite, si sono radunati. Poi, poco oltre le 18, il via alla sfilata, che ha letteralmente riempito tutta Via Italia. Infine l’arrivo in Piazza Duomo, dove si è tenuta la presentazione di tutte le squadre, seguita dall’intervento delle autorità.

All’evento oltre agli organizzatori del Bear Wool Volley, guidati da Ezio Germanetti e Giusi Cenedese, e al sindaco di Biella Claudio Corradino, hanno partecipato, fin dalla sfilata in Via Italia, il vicesindaco e sssessore allo Sport, Giacomo Moscarola, la delegata CONI di Biella, Anna Zumaglini, Susanna Rovere degli Special Olympics e Silvia Moglia di TAM Biella.

Dopo la presentazione, gli atleti che hanno pernottato negli alberghi si sono spostati per la cena Dinner Volley Center di Biella Fiere. Qui la vicepresidente del Torneo, Giusi Cenedese, ha ufficializzato la notizia secondo cui il vicecampione olimpico Simone Buti sarà presente alle premiazioni del Torneo, domenica 5 gennaio 2020, al Palasport di Biella.

Buti, atleta molto noto nel mondo del Volley, è stato per vent’anni attivo ai massimi livelli dei campionati di B2 (Tomei Livorno Pallavolo), B1 (AdriaVolley Trieste), A2 (con Top Team Volley Mantova e successivamente BluVolley Verona) e A1 (con Gabeca Pallavolo di Montichiari e poi Pallavolo Pineto, Gabeca Pallavolo, Callipo Sport Vibo Valentia, Sir Safety Perugia e Milano). È entrato a far parte della nazionale nel 2010 e ha raggiunto il quarto posto al campionato Mondiale 2010 e vinto la medaglia d’argento al Campionato Europeo 2011. Sempre con la Nazionale ha poi ancora vinto la medaglia di bronzo alla World League del 2014, al Campionato Europeo 2015 e quella d’argento alla Coppa del Mondo 2015, ai Giochi della XXXI Olimpiade e alla Grand Champions Cup 2017.

Ulteriori informazioni sul Torneo sono disponibili nel sito Internet www.bearwoolvolley.it e nella pagina Facebook www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.

(fonte: Comunicato stampa)