L’Exacer Montale fa visita al Cutrofiano con un occhio alla classifica

Di Redazione

Superate le feste, in cui comunque la Serie A2 femminile non solo non si è fermata ma ha addirittura incrementato i match, domani la regular season raggiunge la sedicesima giornata. A tre sfide dal termine della prima fase, nel girone “A” l’Exacer Montale farà visita al Cuore di Mamma Cutrofiano.

La classifica corta lascia ancora speranze a salentine ed emiliane, che nella terzultima giornata di regular season vanno a caccia di punti vitali, sia per provare a raggiungere i primi cinque posti che vorrebbero dire salvezza anticipata e sia perché, ad ogni modo, tutti i punti saranno validi anche nell’eventuale Poule “Salvezza”. Il Cuore Di Mamma Cutrofiano arriva a questa sfida rigenerata dalla vittoria contro la capolista, e per il momento le ragazze di Carratù sono le uniche ad aver fermato San Giovanni Marignano. Montale continua a fare i conti con la scarsa continuità, che non ha ancora consentito alle nerofuxia di vincere due partite consecutive.

Nell’ultima trasferta, però, l’Exacer si è sbloccata anche lontano dalle mura amiche vincendo il derby contro Sassuolo nel giorno di Santo Stefano, e questo è certamente un dato positivo in vista del viaggio in Salento. Ad ogni modo pesa la sconfitta di domenica scorsa subita al tie-break da Olbia. Coach Tamburello può contare sull’intero roster, che ieri pomeriggio ha sostenuto l’ultimo allenamento sul taraflex di Castelnuovo Rangone. Questa mattina la truppa del Presidente Barberini è partita per la Puglia, dov’è arrivata in treno oggi pomeriggio. Montale svolgerà poi, domani mattina, la rifinitura al “Pala Cesari”.

In casa nerofuxia, a presentare il match contro Cutrofiano, è stata la centrale Francesca Gentili. Ecco le sue parole a 24 ore dalla delicata sfida in Salento: “Dopo aver sfatato il tabù trasferta contro Sassuolo, a Cutrofiano andremo certamente consapevoli dei nostri mezzi e determinate per portare a casa la vittoria. Classifica a prescindere, dopo la sconfitta contro Olbia abbiamo assolutamente bisogno di fare risultato in Puglia. Come si risolvono i problemi che abbiamo nei finali di set? Non so se si tratta più di una questione mentale o di sfortuna, anche perché quando c’è da recuperare lo facciamo bene. Bisogna certamente rimanere concentrate, convinte e fiduciose in noi stesse“.

“Cutrofiano? Chiaramente è in forma, soprattutto dopo l’exploit sul campo della capolista – continua Gentili – ma soprattutto per il trend che stanno avendo nelle ultime settimane. Sarà una partita complicata, ma per quanto ci riguarda abbiamo una grande voglia di vincere, e nonostante i risultati non ci stiano premiando, il nostro gioco sta migliorando. Poule Promozione svanita? No, siamo consapevoli che nulla è perduto e che non è affatto detta l’ultima parola. Combatteremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo, che sia a gennaio o ad aprile. Arrivare tra le prime cinque sarebbe il giusto premio al nostro lavoro, e ce lo meriteremmo. La classifica è corta, ma il nostro unico pensiero, adesso, deve essere la sfida di domenica. Ce la metteremo tutta.“

Il fischio d’inizio tra Cuore di Mamma Cutrofiano ed Exacer Montale è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 5 gennaio, presso il “Pala Cesari” di Cutrofiano (LE). Gli arbitri del match saranno Marco Zingaro e Marco Colucci. Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, sarà disponibile la diretta streaming del match sul canale YouTube “Salentovideo”.

(fonte: Comunicato stampa)