Domenica di riposo per l’Itas Trentino, si torna al lavoro il 6 gennaio

Di Redazione

La doppia sessione di allenamento svolta nella giornata odierna alla BLM Group Arena (pesi al mattino, tecnica nel pomeriggio) ha concluso la prima settimana di attività dell’Itas Trentino nel 2020. I nove giocatori già a disposizione godranno ora di una domenica di riposo e riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio del 6 gennaio, quando sosterranno una seduta di potenziamento fisico.

Domenica, intanto, scatta a Berlino il torneo di qualificazione olimpica per otto selezioni europee che sino a venerdì 10 gennaio andranno a caccia del pass per Tokyo 2020. In campo a contendersi un solo posto nei i giochi a cinque cerchi ci saranno anche quattro giocatori di Trentino Volley: Klemen Cebulj con la Slovenia, Jenia Grebennikov con la maglia della Francia, Uros Kovacevic e Srecko Lisinac con quella della Serbia.

Il primo di tre potenziali derby fra giocatori gialloblù nella capitale tedesca avverrà già nella giornata d’esordio con la sfida fra Francia e Serbia che aprirà l’intera manifestazione. Nella prima fase a gironi del torneo infatti le due nazionali sono state inserite nella Pool B, che comprende anche Olanda e Bulgaria. La Pool A è invece composta oltre che dalla Slovenia anche da Belgio, Repubblica Ceca e Germania.

Si qualificano alle semifinali incrociate di giovedì 9 le prime due classificate di ogni girone; la finale si disputerà venerdì 10 alle ore 20.10. Tutte le gare del torneo verranno trasmesse in live streaming su Eurovolley Tv, la web tv ufficiale della CEV (servizio a pagamento).

(fonte: Comunicato stampa)