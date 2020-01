Diffusione Imola rilancia il torneo Babyolley giunto alla quindicesima edizione

Di Redazione

E’ partita la quindicesima edizione di Babyvolley il torneo nazionale giovanile organizzato a Imola dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport. Saranno disputate nella due giorni imolese più di 100 partite in 10 impianti cittadini.

Le squadre partecipanti sono 46 divise nelle categorie under 12, under 13, under 14, under 16, under 18 femminile e under 16 maschile con 6 regioni rappresentate, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna e circa 600 atleti e atlete.

Molte le squadre di alto livello presenti come la Pallavolo Anderlini Modena, Savino del Bene Montelupo, Pallavolo Antares Verona e alcune campionesse del volley ora diventate allenatrici tra cui Antonella Bragaglia (a destra nella foto), ex capitano della nazionale italiana e pluriscudettata con Foppapedretti Bergamo e Marcela Ritschelova della repubblica Ceca per anni atleta top del campionato di pallavolo serie A italiano.

Ieri (3 gennaio) si sono disputate le gare eliminatorie, mentre stamattina (4 gennaio a partire dalle 8,30) sono iniziate le semifinali per l’accesso alle finali del pomeriggio che si disputano nelle varie palestre di Imola. Dalle 16 al pala Ruggi le gare che assegnano i titoli più importanti dell’under 16 maschile e femminile e dell’under 18 femminile.

(Fonte: comunicato stampa)