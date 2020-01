Alle 16 al PalaMalè il match tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Avimecc Modica

Di Redazione

Sarà l’anticipo tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Avimecc Modica domenica alle 16 al Palamalè di Viterbo ad inaugurare il girone di ritorno della serie A3 Credem Banca. Dopo la sconfitta di misura rimediata a Roma, che ha consentito tuttavia ai ragazzi del presidente Pieri di chiudere il girone di andata al secondo posto dietro Grottazzolina, Siim Polluaar e compagni sono chiamati a ripetersi contro una squadra davvero imprevedibile, che nell’ultimo incontro disputato ha avuto la meglio in casa proprio contro Roma Volley e che è una delle poche squadre ad aver fatto bottino pieno in casa della Menghi Macerata.

“Ci siamo allenati nel periodo natalizio e non è stato facile mantenere la concentrazione -è il commento di coach Paolo Tofoli. Domani comincia il girone di ritorno, un girone molto combattuto a parte Grottazzolina che sta facendo un campionato a sé. Nell’ultima che abbiamo giocato abbiamo subito una sconfitta a Roma, però lì ci poteva stare perché Roma è una bella squadra, ben quadrata, con buoni attaccanti, forte a muro, ripeto ci poteva stare anche se noi non abbiamo giocato al meglio soprattutto sull’attacco di palla alta. Dobbiamo cominciare il girone di ritorno sempre col coltello fra i denti perché basta abbassare un poco la guardia e si rischia di perdere con tutti quanti”.

Che Modica arriverà a Viterbo? “Li abbiamo già battuti in Sicilia. Sarà comunque un’altra battaglia perché è una squadra che gioca bene, ha messo in difficoltà diverse squadre e noi per batterli dobbiamo giocare al meglio. Come punta di diamante hanno il croato Hanzic che è uno schiacciatore in posto quattro. Rispetto all’andata hanno cambiato perché adesso sta giocando Umek opposto rispetto a Francesco Raso. Hanno un buon palleggiatore a cui piace il gioco veloce con il centrale, con palla staccata. Noi dovremo fare la nostra partita, concentrati. A volte si pensa più alle squadre avversarie, tatticamente, come giocano ma di base bisogna pensare a noi stessi, prima di tutto a giocare noi bene, a fare bene le cose come sappiamo fare, a sbagliare il meno possibile, dobbiamo essere una squadra che sbaglia poco, che difende e tocca a muro: non fare errori è fondamentale”.

Probabile formazione ospite: Tulone in palleggio con Umek in diagonale, Hanzic e Chillemi di banda, centrali Raso e Fortes, libero Nastasi

Ad arbitrare l’incontro saranno i signori Rocco Brancati e Laura De Vittoris. Si gioca alle ore 16. Diretta Legavolley.tv

(Fonte: comunicato stampa)