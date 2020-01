Lube Civitanova: biancorossi al lavoro, a gennaio ben 4 sfide all’Eurosuole Forum

Di Redazione

Primo giorno di lavoro del nuovo anno per la Cucine Lube Civitanova, che da oggi pomeriggio torna in palestra dopo i 7 giorni di riposo concessi dallo staff tecnico biancorosso in occasione della pausa che il campionato di SuperLega sta osservando. Inizia così una piccola nuova fase di preparazione in vista di un mese di gennaio che, da giovedì 16 in poi, proporrà 5 match per i campioni biancorossi, di cui ben 4 all’Eurosuole Forum.

Si comincia a Civitanova giovedì 16 gennaio (ore 20.30) con il match tra Cucine Lube e Allianz Milano, seconda giornata di ritorno di SuperLega, poi domenica 19 gennaio (ore 18) l’unico impegno in trasferta per i biancorossi, terza di ritorno a Cisterna di Latina contro la Top Volley. Tutti all’Eurosuole Forum gli ultimi tre appuntamenti di gennaio: mercoledì 22 (ore 20.30) la sfida dei Quarti di finale di Coppa Italia con il Vero Volley Monza, gara secca che vale l’accesso alla Final Four di Bologna, domenica 26 (ore 18) il posticipo della prima giornata del girone di Champions League con il derby italiano contro la Trentino Itas (esordio casalingo in Europa per la Cucine Lube) e infine martedì 28 (ore 20.30) ancora Champions League con la quarta giornata che vedrà scendere in campo a Civitanova i cechi del Ceske Budejovice.

Ricordiamo che c’è ancora la possibilità di abbonarsi per seguire tutta la stagione all’Eurosuole Forum: fino al 16 gennaio sarà possibile sottoscrivere l’Abbonamento All-In che permetterà a prezzo speciale di seguire tutte le gare interne dal primo match casalingo del girone di ritorno di SuperLega in poi, comprese eventuali Semifinali e Finali Scudetto, Quarti e Semifinali di Champions League, Quarti di Coppa Italia. Vendita tessere presso l’Eurosuole Forum: rivolgersi in segreteria dal lunedì al venerdì (orario 10.00-12.30 e 16.00-19.00, chiuso il 6 gennaio), oppure su lubevolley.vivaticket.it o nei Punti vendita Vivaticket in Italia.

Tutti gli appuntamenti di gennaio per gli uomini di De Giorgi:

Giovedì 16 gennaio – ore 20.30 – Eurosuole Forum

Cucine Lube Civitanova VS Allianz Milano – 2a giornata ritorno SuperLega

Domenica 19 gennaio – ore 18.00 – Palasport Cisterna di Latina

Top Volley Cisterna VS Cucine Lube Civitanova – 3a giornata ritorno SuperLega

Mercoledì 22 gennaio – ore 20.30 – Eurosuole Forum

Cucine Lube Civitanova VS Vero Volley Monza – Quarti di Finale Coppa Italia

Domenica 26 gennaio – ore 18.00 – Eurosuole Forum

Cucine Lube Civitanova VS Trentino Itas – Leg 1 Pool A Champions League

Martedì 28 gennaio – ore 20.30 – Eurosuole Forum

Cucine Lube Civitanova VS Jihostroj Ceske Budejovice – Leg 4 Pool A Champions League.

(Fonte: comunicato stampa)