Itas Trentino, il preparatore Guazzaloca: “Le ferie sono perfette per migliorare la condizione fisica”

Di Redazione

Proseguono alla BLM Group Arena gli allenamenti dell’Itas Trentino nei primi giorni del nuovo anno. I nove giocatori a disposizione dello staff tecnico nella giornata odierna hanno svolto la seconda sessione del 2020 (pesi e palla); sabato ne sosterranno altre due prima di godere di un giorno di riposo in corrispondenza con il 5 gennaio. La ripresa è prevista per l’Epifania, da trascorrere in palestra solo nel pomeriggio.

“Quello che stiamo vivendo in questi giorni in palestra è un periodo sicuramente particolare ma a cui eravamo preparati – ha spiegato a Trentino Volley Tv il Preparatore Atletico gialloblù Alessandro Guazzaloca – con solo nove giocatori a disposizione, avevamo da tempo fissato un programma di lavoro per sfruttare al massimo questa pausa, in modo da far raggiungere una condizione di forma sempre migliore a chi al termine dell’estate non aveva avuto la possibilità di sostenere una vera e propria preparazione pre campionato. Mi riferisco quindi nello specifico a Giannelli e Candellaro, che stanno svolgendo una tabella di allenamenti ben precisa sia in sala pesi sia sul campo centrale. E’ vero che durante queste settimane perderemo un po’ di ritmo di gioco e non potremo lavorare completamente sulle dinamiche di gruppo, ma potremo in ogni caso dedicarci alla cura dei singoli, sia dal punto di vista fisico sia da quello strettamente legato alla tecnica”.

“Per quanto concerne la preparazione atletica abbiamo approfittato dei tanti giorni senza partite per proporre un lavoro differente dal solito – ha continuato Guazzaloca – da questo punto di vista siamo aiutati nel nostro intento dalla possibilità di godere sia di tempi di recupero più lunghi sia dell’assenza di impegni ufficiali a breve. Dicembre, ad esempio, era stata una fase “di scarico” mentre la prima parte di gennaio sarà nuovamente “di carico” per i nostri atleti. Al tempo stesso seguiremo nei prossimi giorni le partite che vedranno scendere in campo a Berlino quattro giocatori di Trentino Volley con le rispettive nazionali, sia per capire come stanno sia per controllare che non abbiamo problemi particolari durante la manifestazione. Il rischio, in questo caso, non è tanto legato al fatto che giochino tante partite in rapida sequenza quanto invece che possano accusare infortuni o affaticamenti durante le stesse”.

(Fonte: comunicato stampa)