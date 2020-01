Cebulj e Planinsec premiati come giocatori dell’anno in Slovenia

Di Redazione

La Federazione della Slovenia ha premiato ieri sera a Maribor, approfittando dell’amichevole tra la nazionale maschile e l’Olanda, i migliori giocatori dell’anno appena trascorso. In campo maschile il riconoscimento è stato assegnato a Klemen Cebulj, mentre come miglior giocatrice è stata incoronata Sasa Planinsec.

Lo schiacciatore dell’Itas Trentino si è imposto nella speciale competizione su Tine Urnaut, vincitore della scorsa edizione, e sul palleggiatore Dejan Vincic. Anche in campo femminile la detentrice del titolo, Iza Mlakar, si è accontentata del secondo posto, mentre Eva Mori si è piazzata sul podio. Premiati inoltre i migliori allenatori del paese: Gregor Rozman per il settore maschile e Matija Plesko per il femminile.

(fonte: Odbojka.si)