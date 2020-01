I prossimi impegni del 2020 della Tonno Callipo Calabria

Di Redazione

Il 2020 appena iniziato vedrà impegnata la Tonno Callipo Calabria Volley nella seconda parte del Campionato di Superlega.

Fondamentale per il destino della squadra giallorossa sarà il girone di ritorno che avrà di fatto inizio per Baranowicz e compagni il 16 gennaio con la partita casalinga contro Padova (alla ripresa dalla pausa concessa dalla LegaVolley in concomitanza del torneo di qualificazione olimpica), avendo già usufruito del turno di riposo nelle giornate del 25 e 26 dicembre scorso.

La formazione guidata dal tecnico Juan Manuel Cichello avrà il destino tra le proprie mani e dovrà cercare di sfruttare al meglio ogni occasione per raggiungere la salvezza dando seguito alle migliori performance messe in campo nell’ultimo scorcio del girone d’andata in cui sono arrivati buoni segnali di crescita del gruppo.

Ecco di seguito un vero e proprio memorandum con tutte le date delle partite che vedranno protagonista la Tonno Callipo nei primi tre mesi del 2020:

16 gennaio – ore 20.30

Tonno Callipo Calabria – Kione Padova (15ª giornata di Superlega – diretta www.elevensports.it/live

19 gennaio – ore 18.00

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria (16ª giornata di Superlega – diretta www.elevensports.it/live)

25 gennaio – ore 15.00

Tonno Callipo Calabria – Gas Sales Piacenza (17ª giornata di Superlega – diretta RAI Sport)

2 febbraio – ore 18.00

Globo Banca del Frusinate Sora – Tonno Callipo Calabria (18ª giornata di Superlega – diretta www.elevensports.it/live)

5 febbraio – ore 20.30

Tonno Callipo Calabria – Sir Safety Conad Perugia (19ª giornata di Superlega – diretta www.elevensports.it/live)

8 febbraio – ore 18.00

Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria (20ª giornata di Superlega – diretta RAI Sport)

16 febbraio – ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria (21ª giornata di Superlega – diretta www.elevensports.it/live)

1 marzo – ore 18.00

Tonno Callipo Calabria – Allianz Milano (22ª giornata di Superlega)

8 marzo – ore 18.00

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria (23ª giornata di Superlega)

15 marzo – ore 18.00

Tonno Callipo Calabria – Top Volley Cisterna (24ª giornata di Superlega)

22 marzo – ore 18.00

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria (25ª giornata di Superlega)

29 marzo – ore 18.00

Tonno Callipo Calabria – Leo Shoes Modena (26ª giornata di Superlega)

NOTA BENE: Le informazioni relative agli ultimi cinque incontri non sono complete in quanto dovranno ancora essere stabilite in maniera definitiva. In tutti i casi le partite potrebbero essere disputate anche con un giorno di anticipo o posticipo o subire variazioni di più giorni a seconda delle esigenze televisive o dell’organizzazione dello stesso calendario.

(Fonte: comunicato stampa)