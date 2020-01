Babyvolley a Imola, conto alla rovescia per la nuova edizione

Di Redazione

Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura della quindicesima edizione di Babyvolley a Imola, torneo nazionale giovanile organizzato dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport. Alla chiusura delle iscrizioni sono 46 i team di questa edizione con 6 regioni rappresentate, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna con circa 600 atleti e atlete divise nelle categorie under 12, under 13, under 14, under 16, under 18 femminile e under 16 maschile.

Quest’anno c’è l’utilizzo record di palestre, in quanto con 10 strutture e 14 campi complessivi si avrà un impiego mai raggiunto nelle precedenti edizioni. Da sottolineare che le gare saranno quindi tutte a Imola a rimarcare la peculiarità territoriale della manifestazione.

Si parte con gli incontri il 3 gennaio mattina alle ore 10 per concludere la giornata dedicata ai gironi eliminatori intorno alle 19,30. Il 3 gennaio al mattino ci saranno le gare per l’accesso alle varie finali che si disputeranno invece al pomeriggio. Gran finale al Pala Ruggi dalle 15,30 con le gare per l’assegnazione del titolo under 16 e 18 femminile e under 16 maschile. E a seguire la premiazione di tutte le squadre.

Previsti circa 700 pernottamenti negli alberghi tra atleti e atlete con familiari e amici al seguito che riempiranno gli alberghi Donatello, Eurohotel e Olimpia in una giornata in cui le strutture ricettive sono pressoché vuote.

Sarà possibile seguire la manifestazione sia sul sito di Diffusione Sport sia sui canali social dell’associazione, con foto e brevi filmati su instagram (diffusione_sport) e con le dirette delle gare e della premiazione su Facebook.

