Grande successo per la nuova edizione della Fano International Volley Cup

Di Redazione

Si è chiusa ieri pomeriggio una grande edizione della Fano International Volley Cup, che ha registrato numeri di altissimo livello, conquistando la leadership di torneo più grande del periodo Natalizio del centro e sud Italia, con numeri che la dicono tanto sulla portata dell evento: 70 squadre coinvolte di ben 10 regioni italiane, 1500 presenze alberghiere, 190 gare disputate e 30.000 visite al sito dei risultati in tempo reale. Numeri che parliamo da soli e certificano la qualità e l’ottima riuscita di tutta la manifestazione.

Dal punto di vista sportivo, tutta la manifestazione è stata di assoluto livello tecnico. Nella categoria under 13 successo delle venete dell’Annia di Venezia, in Under 14 femminile la vittoria parla toscano con la Rinascita Firenze. Doppia affermazione marchigiana in Under 16, categoria in cui nel femminile ha vinto l’AdriApav mentre nel maschile ha trionfato la Virtus Fano; in Under 18 successo di marca laziale con la vittoria della Roma Volley Group, mente il trofeo Benny, in ricordo di Benedetta Vitali, assegnato alla squadra più simpatica e’ stato dato alla US Bormiese.

Entusiasta tutta la Virtus Fano, che ha curato ogni singolo dettaglio dell organizzazione, contando in primis su ben 6 società del territorio che hanno collaborato in maniera attiva nei 16 palasport impegnati, sui partner istituzionali come il Comune di Fano e la Regione Marche, sui partner dell evento King Sport e Bcc di Fano, senza dimenticare il prezioso supporto del Comitato Territoriale di Pesaro, del Comitato Regionale Marche e del Consorzio Albergatori di Fano.

Un successo che sarà da viatico per tante altre manifestazioni in itinere, con l’ obiettivo di far crescere ulteriormente la qualità della società virtussina ed anche implementare il turismo nella città di Fano, così come evidenziato dall’assessore Etienne Lucarelli, che ha sottolineato come questi eventi siano importanti per destagionalizzare l’ offerta turistica in periodi di bassa stagione, in sintesi un ottimo punto di partenza che pone una solida base sulla quale continuare a migliorare nel corso degli anni.

(fonte: Comunicato stampa)