Volley Mercato: Trento e Perugia sulle tracce di Marta Bechis

Di Redazione

Il terremoto in casa Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, con cinque giocatrici lasciate libere dalla società, non ha certo lasciato indifferenti gli operatori di mercato, già da tempo sulle tracce delle atlete del club campano. Tra le più ricercate c’è Marta Bechis, che farebbe gola a diverse formazioni. Indubbiamente suggestiva l’ipotesi Delta Informatica Trentino, dato che la squadra capolista del suo girone di A2 ha appena perso la palleggiatrice Elisa Moncada per una lesione al legamento crociato; c’è però da vincere la concorrenza di altri club anche della massima serie, tra cui sembra in prima fila la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Più difficile sembra la strada che porta alla Banca Valsabbina Millenium Brescia che invece, come anticipato, punta forte su Alexa Gray. La canadese però è seguita anche dal Besiktas insieme ad Aurea Cruz; per Rhamat Alhassan c’è invece l’interessamento del Fenerbahce.

Continua intanto la ricerca di una schiacciatrice da parte della Savino Del Bene Scandicci dopo la defezione di Lucia Bosetti; sul mercato, nello stesso ruolo, c’è anche la Bosca S.Bernardo Cuneo, che potrebbe finalmente concludere il tesseramento di Francesca Marcon (inserita anche nel calendario ufficiale della squadra).