Under 16 maschile: Secondo posto per l’Itas Trentino al Memorial Fabbri

Di Redazione

La coda del 2019 riserva un altro risultato di buon livello al Settore Giovanile di Trentino Volley. In Romagna la Società di via Trener ha infatti raccolto un secondo prestigioso posto al 16° “Memorial Paolo Fabbri – Coppa Città di Ravenna”, andato in scena negli ultimi due giorni nelle palestre della cittadina romagnola, mettendo a confronto quattro fra le principali realtà della pallavolo italiana Under 16.

La squadra allenata da Matteo Zingaro ha raccolto la medaglia d’argento grazie a due vittorie in cinque partite disputate: nella prima fase a gironi, l’Itas Trentino si era imposta per 2-1 su Genova (parziali di 25-15, 2-25, 2519) e aveva perso per 1-2 con Monza (22-25, 25-23, 23-25) e Ravenna (20-25, 25-19, 15-25), poi riaffrontata questo pomeriggio in finale dopo aver superato in semifinale i brianzoli, stavolta per 3-1 (17-25, 25-23, 30-28, 25-19). L’atto conclusivo contro i padroni di casa non ha però sorriso ai gialloblù, che sono stati nuovamente piegati per 3-0 dalla Consar, vincitori del torneo con pieno merito. Riconoscimento individuale per il trentino Francesco Bernardis (miglior palleggiatore), che ha confermato il premio vinto nella precedente edizione.

“Ci siamo presentati al torneo privi di quattro giocatori impegnati con le Nazionali giovanili ma non abbiamo perso lo spirito che avremmo avuto anche al completo, lottando su ogni pallone – ha spiegato l’allenatore Matteo Zingaro – . E’ stata quindi una due giorni molto utile per lo sviluppo del progetto tecnico che stiamo portando avanti e anche per il futuro di questo gruppo. Abbiamo perso con una buona dose di sfortuna il primo set della finale, tutto ciò ci ha fatto uscire di partita nella seconda frazione ma nel terzo periodo siamo tornati a lottare sino alla fine, dimostrando di potercela giocare sino in fondo”.

Consar Ravenna-Itas Trentino 3-0 (27-25, 25-12, 25-20)

CONSAR: Minniti, Bovolenta, Tomassini, Orioli, Pascucci, Ravagna, Tuccelli, Armellini, Dosi, Poltronieri, Mancini, Falzaresi (L). All. Fabio Forte.

ITAS TRENTINO: Bernardis 4, Sturnega 4, Anno 2, Ravanelli 9, Miah 2, Coser 13, Gislimberti (L); Mezzani, Cappelletti, Rossini, Verones. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Balducci e Magnani di Ravenna.

DURATA SET: 23’, 16, 22’; tot 1h e 1’.

NOTE: Itas Trentino: 3 muri, 9 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione.

(fonte: Comunicato stampa)